Saca esto del armario de la cocina y espolvoréalo por los muebles: dirás adiós a las moscas en lo que queda de verano

El verano es sinónimo de playa, cócteles, buen tiempo y vacaciones, pero también es el momento de los insectos, especialmente moscas y mosquitos, los cuales invaden los hogares y resultan de gran molestia, además de que son sucios y pueden transmitir enfermedades.

Afortunadamente, existen diversas formas y trucos para mantenerlos alejados, dejando siempre como última opción la utilización de productos químicos, pues pueden tener consecuencias negativas sobre nuestra salud y sobre el medioambiente.

En este sentido, una de las herramientas que puede ayudarnos y que es totalmente natural son las especias, las cuales tienen la ventaja de mantener alejados a estos insectos. Algunos ejemplos que pueden servirnos de gran utilidad son la canela, las hojas de laurel o la pimienta de cayena. Utiliza la que quieras y espolvoréala por áreas clave del hogar.

Otra opción es colocar plantas aromáticas que repelen estos dípteros por la casa, como pueden ser el romero, el tomillo, el ajenjo, la menta, la salvia, la albahaca, la caléndula o la lavanda. U optar por plantas carnívoras como la atrapamoscas o la sarracenia para un control más directo.

Finalmente, también se puede utilizar el truco de los limones y los clavos, cortando varios limones por la mitad, añadiendo a cada parte algunos clavos, y colocándolos en lugares clave como estanterías o mesas.

