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8 formas de desconectar y relajarte sin mirar el móvil, Instagram o Tiktok
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Red-haired female artist with tattoos in linen overalls draws large picture while sitting on floor in her creative workshop

8 formas de desconectar y relajarte sin mirar el móvil, Instagram o Tiktok

Si quieres empezar ya a desengancharte de las redes, empieza por hacer algo distinto cada día, por falta de ideas que no quede. De pintar a grabar un diario, meditar o darte un baño. Hay mil opciones

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
alt="alt="Attractive smiling woman in red sweater sits at home recording a podcast""
Para grabar un diario de voz no hay que ser profesionalSi no quieres hacerlo con la aplicación de notas de tu móvil, ya tienes una excusa para comprarte un micrófono chulo y conectarlo a él: grabar un diario de voz. Hazlo un rato cada día, te gustará.Getty Images
  Elige tu podcast... ya vas tardeLos hay de todos los temas, de humor, de historia, de idiomas... Mucha gente los oye y no es un tiempo perdido ni mucho menos. Así que escoge tu podcast favorito y adelante, te acabará enganchando.Getty Images
alt="alt="Relaxed black woman sitting on the floor practicing meditation after reading book at home.""
  No hacen faltan clases para meditar tú soloSi te gusta ir a clase de Mindfundless o de yoga, genial, pero, si te da pereza, elige una alfombra cómoda, ponte ropa holgada y siéntate a meditar un poco cada día. Cierra los ojos y respira...Getty Images
alt="alt="Young woman relaxing in bath tub. Self care and mental health concept.""
  Especial para los acuario y otros signos de aguaDarse un baño relajante es siempre una buena idea. Estamos en contra de las casas que sólo tienen duchas. No te gastes en un spa, créalo en tu propia casa. Ambiéntalo, hazte una infusión y al agua.Getty Images
alt="alt="Cropped shot of Asian mother and daughter decorating home with flowers arrangement and traditional Chinese decoration for Chinese New Year. Wishing for a lucky and prosperous new year.""
  Crear cosas bonitas con las manos...Las manualidades son un clásico, cierto... pero vuelven a estar de moda. Desde hacer punto, composiciones para jarrones, cuadros o incluso libros enteros con flores, acompañados de mensajes.Getty Images
  Llama a un amigo y ver juntos, o separados, un partidoYa sabemos que llamas poco a tus amigos, chateas o juegas con ellos por redes... pero, ¿por qué no llamarles y poneros juntos a ver un partido, aunque sea cada uno desde su casa? Salte de la rutina.Getty Images/Westend61
alt="alt="Happy family spending time together on the sofa, watching tv and enjoying their pet""
  Recupera el puro entretenimiento televisivoDa igual si lo haces solo, en familia o con amigos. En toda casa hay una televisión, quizás ya no te acuerdas, pero en la tuya también. Ponte un programa ligero y divertido y echa la tarde sin redes.Getty Images
  Sí, aunque no hayas caído, pensar es una actividadEl primero que te lo agradecerá será tu cerebro e incluso puede que, además, se te ocurra una gran idea. Para de hacer cosas con las manos, los pies... y activa tu mente. Algo sano para cuerpo y alma.Getty Images/Westend61
Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
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Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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