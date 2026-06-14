Álex Docampo, dermatólogo: "Los protectores solares tienen utilidad, no como las cremas que venden los negacionistas"

Estamos de lleno en la temporada veraniega y, con ella, se reabre un debate que cada año causa más revuelo en las redes sociales: el uso (o no) de las cremas solares. Por un lado, la inmensa mayoría de la comunidad médica y científica defiende de forma tajante que los fotoprotectores son un escudo indispensable para la salud de nuestra piel.

Por otro lado, ha surgido una ruidosa corriente negacionista que sostiene que este tipo de productos no aportan ningún beneficio real e incluso los tachan de ser nocivos para el ser humano. Un movimiento que ha ganado mucha tracción mediática recientemente después de que figuras públicas, como el futbolista Marcos Llorente, se hayan pronunciado públicamente alineándose con esta peligrosa postura.

Frente a esta ola de desinformación, el dermatólogo Álex Docampo ha dicho basta. A través de su cuenta de TikTok, el profesional de la salud ha desmontado uno por uno los débiles argumentos a los que recurren los negacionistas, respondiendo directamente al vídeo de un conocido influencer.

El falso mito de la "gran industria farmacéutica"

El argumento estrella de los creadores de contenido negacionistas es afirmar que a la industria farmacéutica y cosmética solo le interesa infundir pánico para hacer caja. Según el influencer al que responde Docampo: “Detrás del miedo al sol hay una industria que mueve 16.800 millones de euros al año”.

Sin embargo, el dermatólogo le da la vuelta a la tortilla y revela la hipocresía del argumento: la industria de la medicina alternativa, los suplementos y las pseudoterapias es "muchísimo más lucrativa" y, según datos de la consultora SNS Insider, se prevé que sobrepase los 68.000 millones de euros para el año 2032.

“Las marcas que venden fotoprotectores quieren vender más y que los usemos siempre, pero eso no invalida que puedan ser útiles. Vender pistachos también es un negocio y eso no quiere decir que sean malos”, ejemplifica el experto.

Correlación no es causalidad

Otro de los bulos más extendidos es culpar a las propias cremas del aumento de casos de cáncer de piel. Docampo aclara que el incremento de melanomas evidenciado a lo largo de los últimos años no tiene nada que ver con el uso de fotoprotectores.

“Correlación no implica causalidad. Hay muchos factores que explican este aumento, entre ellos la moda de estar tomando el sol en la playa”, apunta el médico.

Además, lanza un dardo definitivo contra los estafadores de internet: “Los protectores solares al menos son una crema que tiene utilidad, no como las que venden los negacionistas.

Finalmente, el profesional de la salud puntualiza otro de los grandes miedos infundados de la sociedad: el uso correcto de cremas solares no disminuye la síntesis de vitamina D.

Cabe recordar que esta vitamina es esencial para la regulación del calcio y el fosfato en nuestro organismo, jugando un papel fundamental en el fortalecimiento de nuestros huesos y músculos. Por suerte, protegerse de un cáncer de piel no está reñido con mantener unos niveles óptimos y saludables de esta vitamina.