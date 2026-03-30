Análisis de sangre para detectar alzheimer: qué pueden detectar y cuánta fiabilidad tienen, según los expertos

La posibilidad de detectar el Alzheimer con un simple análisis de sangre ya no pertenece al terreno de la ciencia ficción. En los últimos años, la investigación ha avanzado hasta el punto de desarrollar pruebas capaces de identificar señales de la enfermedad mucho antes de que aparezcan los primeros síntomas. Sin embargo, los expertos piden cautela: aunque prometedoras, estas herramientas aún presentan limitaciones importantes.

Pero el impulso científico es claro. Dos análisis de sangre han sido aprobados recientemente por la Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos para ayudar a diagnosticar la Alzheimer en personas con síntomas. Además, estudios recientes sugieren que podrían predecir el riesgo de desarrollar demencia hasta con 20 años de antelación.

Qué detectan realmente estas pruebas

El Alzheimer se caracteriza por la acumulación de dos proteínas clave en el cerebro: la beta-amiloide y la tau. Estas forman placas y ovillos que dañan las neuronas y provocan el deterioro cognitivo.

Según explica el neurólogo Eric Reiman en un artículo para The New York Times: “Las placas amiloides son como la yesca latente, mientras que los ovillos de tau son el fuego voraz que causa el mayor daño”.

Tradicionalmente, la detección de estas proteínas requería pruebas complejas como escáneres cerebrales o análisis del líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, los nuevos análisis de sangre se centran en medir formas modificadas de la proteína tau, conocidas como pTau, que reflejan indirectamente la presencia de amiloide en el cerebro.

“Estas pruebas pueden indicar que el cerebro ya está en un proceso que aumenta el riesgo de deterioro cognitivo”, explica la neuróloga Reisa Sperling.

El gran reto: predecir antes de los síntomas

En personas que ya presentan problemas de memoria o deterioro cognitivo, los resultados son bastante sólidos. Los estudios indican que estos análisis alcanzan una precisión cercana al 90% para detectar la presencia de placas amiloides. “Creemos que existe la posibilidad de diagnosticar a muchas más personas”, afirma la experta Suzanne Schindler.

Aun así, no todo es blanco o negro. Los resultados dependen del nivel de tau detectado en sangre. Cuando los valores son muy altos o muy bajos, el diagnóstico es más claro. Pero en niveles intermedios, la interpretación se complica y suele requerir pruebas adicionales.

El mayor interés científico está en utilizar estos análisis para detectar el Alzheimer antes de que aparezcan los síntomas. Sin embargo, aquí la fiabilidad disminuye considerablemente.

En personas sin deterioro cognitivo, un resultado negativo suele ser fiable. Pero un resultado positivo es mucho más incierto. “Hay una buena probabilidad de que sea un falso positivo”, asegura el experto Christopher Rowe,

Esto se debe a que tener placas amiloides no garantiza desarrollar la enfermedad. “Es como la aterosclerosis: puedes tener placas y no sufrir nunca un infarto”, explica el investigador.

De hecho, estudios indican que el riesgo de desarrollar demencia en estos casos puede variar entre el 56% y el 84%, dependiendo de la cantidad de acumulación.

¿Tiene sentido hacerse la prueba?

A pesar del creciente interés, muchos expertos desaconsejan por ahora su uso generalizado en personas sanas, especialmente en pruebas directas al consumidor que ya ofrecen algunas empresas.

“Un resultado positivo no significa necesariamente que se vayan a desarrollar síntomas”, insiste Schindler. “Pero sí indica un mayor riesgo”, añade. El problema es que, hoy por hoy, las opciones para actuar son limitadas.

Aunque algunos estudios apuntan a que el ejercicio o ciertos cambios en el estilo de vida pueden retrasar el deterioro, aún no existen tratamientos preventivos plenamente eficaces.

Un futuro prometedor, pero con incógnitas

El panorama podría cambiar en los próximos años. Actualmente hay ensayos clínicos en marcha para desarrollar fármacos capaces de eliminar las placas amiloides y frenar la progresión de la enfermedad, y sus resultados se esperan para 2027.

Además, los investigadores trabajan en mejorar la precisión de estas pruebas combinándolas con factores como la edad, el sexo o la genética, lo que permitiría una predicción más personalizada.

“Es un momento extraordinariamente emocionante”, afirma Reiman con optimismo. Pero lanza una advertencia para luego no generar desilusiones: “No hay garantías. Siempre hemos tenido decepciones”.

Así, los análisis de sangre para detectar el Alzheimer representan uno de los avances más prometedores en la lucha contra esta enfermedad. Su capacidad para anticipar el riesgo podría transformar el diagnóstico y abrir la puerta a tratamientos más eficaces.