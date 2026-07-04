Borja Bandera, médico: "La vitamina D es clave, pero tomar una megadosis puede ser peligroso"

En los últimos años la vitamina D se ha vuelto uno de los suplementos más populares y virales en las redes sociales. Muchas personas la toman buscando mejorar su salud, reforzar el sistema inmunitario o corregir niveles bajos detectados en una analítica. Sin embargo, el médico Borja Bandera recuerda que, aunque es una vitamina fundamental para el organismo, no está exenta de riesgos cuando se consume sin control.

"¿Qué problemas puede generar la vitamina D? Meterte una mega dosis", explica el especialista en el podcast del Doctor Abellán, que advierte sobre los casos de intoxicación que pueden producirse cuando se toman cantidades superiores a las indicadas.

El peligro de equivocarse con la dosis

Uno de los problemas más frecuentes, según Bandera, aparece cuando los pacientes confunden la frecuencia recomendada del tratamiento. El médico menciona casos relacionados con suplementos como el hidroferol, uno de los medicamentos utilizados para tratar déficits de vitamina D, que puede pautarse con diferentes intervalos, como semanalmente o cada cierto tiempo según la situación del paciente.

Vitamina D Getty Images

"Hay pacientes que se tomaban la semanal a diario durante meses o la quincena a diario", señala. Este tipo de errores puede provocar una acumulación excesiva de vitamina D en el organismo y desencadenar una intoxicación.

Cuando el calcio se descontrola

La vitamina D tiene una función esencial en la regulación del calcio y el fósforo, minerales necesarios para mantener unos huesos fuertes. Pero cuando hay demasiada cantidad, el equilibrio puede alterarse. El exceso de Vitamina D puede provocar hipercalcemia, es decir, un aumento anormal del calcio en la sangre.

"El calcio tiene que estar en los huesos, no tiene que estar ni en las arterias ni en los riñones", explica Bandera. Cuando existe un exceso mantenido, el calcio puede acabar depositándose en lugares donde no debería, favoreciendo problemas como la aparición de cálculos renales o alteraciones en los vasos sanguíneos.

Más cantidad no significa más beneficio

El especialista insiste en que uno de los errores más comunes con los suplementos es pensar que una dosis mayor siempre aporta más beneficios. La vitamina D cumple funciones importantes: participa en la salud ósea, ayuda al funcionamiento muscular y está relacionada con distintos procesos del organismo.

Cápsulas de vitamina D. Getty Images

Pero el objetivo no es acumular grandes cantidades, sino mantener unos niveles adecuados. Por eso, tomar suplementos sin saber si realmente existe una deficiencia puede ser contraproducente.

El seguimiento médico es fundamental

Por otro lado, José Abellán recuerda en los comentarios del vídeo que la suplementación debe adaptarse a cada persona y que las dosis dependen de factores como los niveles en sangre, la edad, la situación de salud o las necesidades individuales.

En caso de déficit, los tratamientos pueden ser útiles y seguros cuando se siguen correctamente. El problema aparece cuando se modifica la pauta por cuenta propia. "Más no es mejor", advierte. La clave está en utilizarla cuando sea necesaria, con la dosis adecuada y con un seguimiento profesional que evite riesgos innecesarios.