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Un oftalmólogo desmiente los mitos sobre las gafas de sol: "La vitamina D solo se produce a través de la piel"
Salud
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Un oftalmólogo desmiente los mitos sobre las gafas de sol: "La vitamina D solo se produce a través de la piel"

“Unas gafas de sol de 20 euros protegen igual de bien que unas de 200 euros”, asegura.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Chica en la piscina con gafas de solShotPrime via Getty Images

Con la llegada del verano, las gafas de sol vuelven a convertirse en uno de los accesorios imprescindibles para millones de personas. Más allá de la moda o la comodidad frente al resplandor, su función principal es proteger los ojos de la radiación ultravioleta. Sin embargo, alrededor de su uso siguen circulando numerosos mitos, como la creencia de que pueden afectar a la producción de vitamina D.

Para acabar con estas dudas, el oftalmólogo Birkhoff ha querido desmontar algunas de las creencias más extendidas sobre las gafas de sol. El especialista asegura que su uso no tiene ningún impacto en la producción de vitamina D, ya que esta "se produce a través de la piel, no a través de los ojos". Al mismo tiempo, advierte que prescindir de la protección ocular sí puede tener consecuencias a largo plazo.

"La radiación UV puede dañar diversas partes del ojo. Se pueden observar daños en el cristalino o la retina. Como consecuencia, pueden desarrollarse prematuramente diversas afecciones, como cataratas y degeneración macular (desgaste de la retina)", asegura Birkhoff en declaraciones recogidas por RTL. Esto no ocurre de la noche a la mañana, sino que se trata de un efecto acumulativo a lo largo de varios años.

  Gafas de sol y sombrero para el sol en la playa de arena blanca en una playa tropical en TailandiaGetty Images

Más precio no es mayor protección

Otro mito muy repetido es que las gafas de sol solo hacen falta cuando el cielo está despejado. “A menudo no nos damos cuenta de que las nubes simplemente dejan pasar una gran parte de la radiación UV”, explica Birkhoff haciendo referencia a aquellos días nublados donde parece haber menos sol. Por ello, recuerda que los ojos siguen estando expuestos a esta radiación incluso cuando el cielo está cubierto.

Una de las creencias más extendidas apunta a que llevar gafas de sol podría alterar el ritmo circadiano o incluso interferir en la producción de melatonina. “En la práctica, el efecto es mínimo, porque la luz del día es tan brillante que, incluso con buenas gafas de sol, llega suficiente luz al ojo para que el reloj biológico funcione correctamente”, aclara Birkhoff, aunque también reconoce que, en teoría, existe cierta relación entre la luz que entra por los ojos y este proceso biológico.

Finalmente, el experto clarifica que a la hora de comprar unas buenas gafas de sol, el precio no es lo más importante. “Unas gafas de sol de 20 euros protegen igual de bien que unas de 200 euros”, asegura. Unas gafas de sol con el marcado CE de categoría 3 ya ofrecen protección suficiente para la mayoría de las personas. “Aún mejor es un modelo con filtro UV400, que bloquea prácticamente toda la radiación UVA y UVB”, concluye.

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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