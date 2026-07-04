Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Muere un espectador tras ser arrollado por un coche en un rally en Asturias
Sociedad
Sociedad

Muere un espectador tras ser arrollado por un coche en un rally en Asturias

El accidente tuvo lugar poco antes de las 13:30 horas, cuando se produjo la salida de la vía de uno de los turismos que participaba en la competición.

EFE
Un hombre observa el lugar donde un espectador de 38 años del Rallysprint Carreño,
Un hombre observa el lugar donde un espectador de 38 años del Rallysprint Carreño,EFE

Un espectador de 38 años del Rallysprint Carreño, celebrado en Asturias, ha fallecido este sábado tras ser atropellado por uno de los coches que participaba en la prueba deportiva, cuyo piloto y copiloto han resultado heridos, informó la Guardia Civil.

Según las mismas fuentes, el accidente tuvo lugar poco antes de las 13:30 horas, en el kilómetro 6 de la carretera CE-2, cuando se produjo la salida de la vía de uno de los turismos que participaba en la competición, momento en el que arrolló al espectador, vecino de Gijón.

Vista de la zona donde un espectador de 38 años del Rallysprint Carreño
  Vista de la zona donde un espectador de 38 años del Rallysprint CarreñoEFE

El piloto y copiloto del turismo han resultado heridos y han sido evacuados al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo. La octava edición del Rallysprint Carreño, tercera prueba del Campeonato de Asturias de Rallysprint que se celebraba hoy en el concejo asturiano de Carreño en un recorrido de cerca de ochenta kilómetros, de los que 38 kilómetros son cronometrados, ha quedado suspendida, ha informado la Federación de Automovilismo del Principado.

EFE
el huffpost para mivet

Más de Sociedad

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos