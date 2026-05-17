Bryan Johnson, multimillonario obsesionado con la longevidad, comparte 41 cosas que ha aprendido tras gastarse millones de euros en vivir más

Bryan Johnson solo busca vivir más. Tras gastar millones de euros en la búsqueda de "la fuente de la juventud", el emprendedor tecnológico ha compartido sus mejores trucos a través de sus redes sociales. El diario Business Insider ha tenido acceso a estos 41 consejos para vivir más. "Esto es todo lo que he aprendido gastando millones de dólares en longevidad", asegura el magnate, antes de ponerse a enumerar.

Según la publicación, muchos de ellos no son misterio para nadie: hacer ejercicio regularmente, dormir bien, evitar conductas de riesgo como el alcoholismo o el tabaquismo. Esta es la lista completa de consejos.

El sueño es la droga más poderosa del mundo. Estar en la cama durante 8 horas. Tener la misma hora de dormir todas las noches, cualquier hora antes de medianoche. No comer justo antes de acostarse. Alimentos "tranquilos" para la cena. No usar pantallas antes de acostarse. Evitar el azúcar añadido. Evitar los ultraprocesados. Evitar los fritos. "Zapatos fuera en la puerta". Comer alimentos integrales, especialmente verduras, frutas, frutos secos, legumbres, frutos rojos. Camina un poco después de comer Subir el ritmo cardíaco. Levantar cosas pesadas. Estirar. "Agua pik, hilo dental, cepillo, raspado de lengua, mañana y noche". Beber mucha agua. Recibir luz solar al despertarse. Proteger la piel al sol. Estar erguido. Ver al menos a un amigo una vez a la semana. Evitar el plástico. Ventilar los dormitorios. "Cuando estés estresado, respira, aprende a calmar tu cuerpo". Ir al dentista. Evitar sentarse mucho. Proteger la audición, "el mundo es demasiado ruidoso". El alcohol "es malo" Dejar de tomar café después del mediodía. Evitar las luces brillantes después del atardecer. Si eres obeso, perder peso. Duerme en una habitación fría. Enviar mensajes mientras se conduce "es peligroso". Desactivar todas las notificaciones. Limitar el uso de redes sociales. No fumar. "Si te cuesta dormir, lee un libro físico antes de acostarte". Una hora antes de dormir, sigue una rutina de relax tranquilo: baño, lectura, paseo ligero, escucha música. El cuerpo es un reloj y le encanta la rutina. Ten un horario de mañana y noche diario. Evitar los viajes de larga distancia cuando puedas. "Primero los pequeños pasos: incorpora cosas nuevas poco a poco". Haz menos... La mayoría de las cosas no funcionan.

Para contextualizar y tal y como reza la publicación, el multimillonario de 48 años sigue un protocolo antienvejecimiento de 2 millones de dólares al año conocido como Project Blueprint. Johnson y sus médicos han afirmado que el programa le ayudó a restaurar su corazón al de un hombre de 37 años, a tensar su piel a la de un joven de 28 años y a restaurar su capacidad pulmonar a la de un joven de 18 años.