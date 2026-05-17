Ramoncín le manda este mensaje directo a Ayuso tras su polémico viaje a México: se está compartiendo de forma masiva

El cantante Ramoncín se ha pronunciado como muy pocos lo han hecho hasta el momento sobre toda la polémica que ha surgido con el viaje de Isabel Díaz Ayuso a México y las posteriores declaraciones que ha hecho la líder madrileña.

"Lo primero que hay que decirle a Isabel Díaz Ayuso es que la ignorancia es muy osada. Y ese es un problema cuando además la ignorancia tiene altavoces para que se produzca", ha señalado, en primer término.

Ramoncín ha hecho referencia a las declaraciones que Ayuso, ya en Madrid, desde el Parlamento autonómico ha hecho sobre la calle Guatemala. "Pregúntenle a la presidenta mexicana y a los mexicanos qué hay en la calle Guatemala, 24 en Ciudad de México, qué hay bajo tierra. Pregúntenle cuál es el pasado de México antes de que nos uniéramos en mestizaje, que es lo que ha defendido mi gobierno", señaló la dirigente madrileña.

Después de ver estas palabras, el cantante no ha dudado en dar una de las réplicas más sonadas a la afirmación que hizo la presidenta de la Comunidad de Madrid desde la Asamblea de Madrid.

"Cuando esta señora se pone a hablar de los cráneos en la calle Guatemala, se le podría explicar que en ese mismo tiempo la Inquisición aquí quemaba a la gente", ha criticado este sábado.

Ramoncín ha recordado que la Inquisición "hacía autor de fe y quemaba a la gente", pero se ha ido más cerca en el tiempo. "Si quiere (Ayuso) buscar cráneos no tiene que ir tan lejos. Siguen estando en las cunetas y siguen estando en las tapas de los cementerios. De una guerra que se produjo hace sólo 80 años, no 500 años", ha recordado.

El cantante no ha dudado en mostrar su enfado públicamente, desde el plató de laSexta Xplica, con que todavía no haya ningún dato público de cuánto ha costado el viaje de la presidenta madrileña a México.

"¿Dónde están las actuaciones legales? Que se puede tener un portal de transparencia como el de la Comunidad de Madrid, donde no se transparenta nada y donde no se sabe cómo se transparenta lo que quieren. Eso es vergonzoso", ha reconocido durante su turno de intervención.

Ramoncín ha justificado que esta falta de información "debería perseguirlo la justicia". "Pero vamos, directamente de oficio", ha defendido, visiblemente cabreado con el asunto. Una reflexión y un mensaje que el cantante ha difundido y que suma más de 6.000 me gusta en la red social X.