Reutilizar la crema solar del año pasado: se puede o no

Antes de comprar un protector solar nuevo, muchas personas prefieren revisar si aún queda algo del verano pasado. Sin embargo, puede generar más dudas de las que parece. ¿Sigue protegiendo igual? ¿Cuándo deja de ser seguro utilizarlo? Un farmacéutico especializado ha explicado a la marca ISDIN qué hay que revisar antes de volver a aplicarlo sobre la piel.

La respuesta no depende solo de la fecha de caducidad. Según explica el farmacéutico Eduardo Senante, la eficacia de un protector solar también está ligada a cómo se ha conservado durante todo ese tiempo. El calor, la exposición al sol o pasar meses dentro del coche pueden alterar la fórmula y hacer que ya no proteja igual.

"Los protectores solares no suelen almacenarse en condiciones óptimas. Mi recomendación es que de un año a otro, se deseche cualquier protector solar que haya sido utilizado", explica el experto que agrega que no solo pierde eficacia, sino que además también puede dar problemas.

Cuando un fotoprotector se deteriora, los filtros solares pueden oxidarse o degradarse. Esto significa que la protección frente a la radiación ultravioleta disminuye, aumentando el riesgo de quemaduras, envejecimiento prematuro de la piel y otros daños relacionados con la exposición solar. Además, si la composición ha cambiado, también pueden aparecer molestias como irritación, escozor o enrojecimiento, especialmente en personas con piel sensible.

El símbolo que conviene revisar antes de usarlo



Más allá de la fecha de caducidad, hay otro dato importante en el envase: el PAO (Period After Opening), identificado con el dibujo de un tarro abierto y un número, como 6M o 12M. Ese símbolo indica durante cuántos meses el producto mantiene sus propiedades una vez abierto.

Aunque algunos protectores indiquen un periodo de hasta un año, el especialista recuerda que las condiciones de conservación son determinantes. Un envase guardado en un lugar fresco no envejece igual que otro que ha pasado semanas expuesto al calor, la arena o la humedad.

Cómo saber si ya no está en buen estado



Si no recuerdas cuándo abriste el protector o la etiqueta ya no se lee, hay varias señales que pueden indicar que ha llegado el momento de desecharlo:

El color ha cambiado.

La textura está grumosa o parece cortada.

El olor es diferente al habitual.

Produce picor o irritación.

Se extiende de forma desigual por la piel.

"Cuando detectes cualquiera de estas señales, lo más sensato es desechar el producto. Aunque cueste tirar un bote a medias, proteger la piel con un protector en mal estado es como salir al sol sin nada puesto", insiste finalmente Eduardo.

Qué pasa si el bote nunca se abrió

En ese caso, sí puede seguir siendo útil. Un protector solar cerrado puede utilizarse de un verano para otro siempre que no haya superado la fecha de caducidad, el envase esté en perfecto estado y haya permanecido almacenado en un lugar fresco, seco y protegido de la luz directa.