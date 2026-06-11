Unai Dueñas, nutricionista experto en tiroides: "¿Chocolate negro? Sí, pero con moderación: 10 gramos al día pueden aportar beneficios"

El chocolate ha pasado de ser considerado un simple capricho a convertirse en uno de los alimentos más estudiados por sus posibles efectos sobre la salud. Sin embargo, no todos los chocolates son iguales.

Para el nutricionista experto en tiroides Unai Dueñas, la clave está en elegir un chocolate negro con un alto porcentaje de cacao y consumirlo en cantidades moderadas. El especialista asegura que una pequeña porción diaria puede aportar diversos beneficios dentro de una alimentación equilibrada.

Rico en antioxidantes y con beneficios para el corazón

Según Dueñas, uno de los grandes puntos fuertes del chocolate negro, especialmente el de un 85% de cacao, es su elevada concentración de antioxidantes naturales, responsables de su característico color oscuro. Estos compuestos, junto con los polifenoles presentes en el cacao, han sido objeto de numerosas investigaciones por su posible papel en la protección frente al estrés oxidativo y la inflamación.

Cuidado con el chocolate negro porque no siempre es la mejor opción nutricional frente a otros tipos. Getty Images

El nutricionista sostiene que consumir 10 gramos al día puede asociarse con una menor cantidad de grasa corporal y ayudar a controlar el apetito, además de contribuir a reducir los picos de azúcar tras las comidas.

Entre las propiedades que destaca, Dueñas afirma que el chocolate negro puede ayudar a mejorar la tensión arterial gracias a su contenido en magnesio y polifenoles. También señala que puede contribuir a reducir el colesterol LDL, conocido popularmente como "colesterol malo", siempre dentro del contexto de una dieta saludable y unos hábitos de vida adecuados.

Energía y función cerebral

El experto también atribuye al cacao un efecto estimulante debido a la teobromina, un compuesto natural presente en este alimento que puede favorecer la sensación de energía. Además, asegura que el chocolate negro puede beneficiar el rendimiento cognitivo y la memoria.

Chocolate negro Getty Images

En este sentido, llega a situarlo, junto con los arándanos, entre los alimentos más interesantes para el cerebro por su riqueza en compuestos antioxidantes. Asimismo, destaca posibles efectos positivos sobre el estado de ánimo y la reducción del estrés, factores que muchas personas relacionan de forma intuitiva con el consumo de chocolate.

¿Sí o no?

Entre los beneficios que menciona también figura una posible mejora del tránsito intestinal y de la microbiota gracias a determinados compuestos del cacao. Sin embargo, aclara que no todo son propiedades milagrosas.

Por ejemplo, responde de forma negativa cuando se le pregunta si el chocolate elimina los dolores de cabeza, aunque considera que podría ayudar a reducirlos en algunos casos debido a su contenido en magnesio. Respecto a la caída del cabello, también señala que no existe un efecto directo.

Una imagen de archivo de unas onzas de chocolate negro Getty Images

Uno de los aspectos más llamativos de su mensaje es que considera el chocolate negro uno de los alimentos que recomienda incluir en la alimentación de las personas con hipotiroidismo. Eso sí, insiste en que unos 10 gramos al día serían suficientes, evitando convertir un alimento saludable en un exceso calórico.