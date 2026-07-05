María Merino, dietista, desmonta el mito del 'Ozempic natural': "No es una pastilla mágica para adelgazar"

En los últimos meses, la berberina se ha convertido en uno de los suplementos más comentados en redes sociales. Muchos la presentan como el llamado "Ozempic natural", atribuyéndole efectos similares a los de los populares medicamentos utilizados para tratar la diabetes tipo 2 y favorecer la pérdida de peso. Sin embargo, la dietista-nutricionista María Merino advierte de que esta comparación puede llevar a errores e incluso poner en riesgo la salud.

En un vídeo publicado en su cuenta de TikTok @comiendoconmaria, la especialista explica que decidió abordar este tema después de que un paciente le asegurara que estaba tomando "el Ozempic natural". Al preguntarle a qué se refería, la respuesta fue la berberina.

¿Qué es realmente la berberina?

Según explica Merino, la berberina es un compuesto de origen vegetal extraído de determinadas plantas y cuenta con cierta evidencia científica relacionada con el metabolismo de la glucosa. "Lo que hace la berberina es ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina y favorecer que el organismo metabolice mejor la glucosa", señala.

Frasco blanco de suplementos con cápsulas amarillas Gaston Ernesto Gonzalez

No obstante, insiste en que ese efecto no significa que pueda sustituir a tratamientos médicos ni que sea una solución para perder peso o controlar la diabetes por sí sola. "De ahí a decir que es el Ozempic natural o pensar que por tomar berberina voy a revertir mi diabetes hay un gran trecho", afirma.

Hay casos en los que puede estar indicada

La nutricionista aclara que no está en contra de los suplementos cuando existe una indicación clara. Entre los casos en los que podría valorarse su uso menciona a personas con síndrome de ovario poliquístico (SOP) asociado a resistencia a la insulina o pacientes con alteraciones iniciales del metabolismo de la glucosa, siempre como complemento de cambios en el estilo de vida.

"Si realmente necesito un suplemento, soy la primera que te lo va a recomendar", explica. Sin embargo, recuerda que ningún suplemento sustituye una alimentación equilibrada, el ejercicio físico o el tratamiento pautado por un profesional sanitario.

Una mujer pinchándose Ozempic. Getty Images

Los riesgos de automedicarse

Uno de los mensajes principales del vídeo es la advertencia sobre el uso indiscriminado de la berberina. Merino considera que uno de los errores más frecuentes es pensar que, por tratarse de un producto de origen natural, resulta completamente seguro. "Que sea natural no significa que sea inocuo", subraya.

La especialista recuerda que la berberina puede provocar efectos secundarios como molestias digestivas, diarrea, estreñimiento, dolor abdominal o cefaleas. Además, advierte de que también puede favorecer episodios de hipoglucemia, especialmente en personas que ya toman medicamentos para reducir la glucosa, como insulina, antidiabéticos orales o agonistas del GLP-1. Asimismo, insiste en que su consumo requiere especial precaución durante el embarazo, la lactancia o en menores de edad.

"No hay una pastilla mágica"

Para Merino, el principal problema aparece cuando las personas utilizan la berberina como un "parche rápido" y dejan de lado los cambios realmente importantes. "Si creo que un suplemento va a solucionar todos mis problemas, puedo acabar cuidándome menos", explica.

La nutricionista señala que confiar únicamente en este tipo de productos puede hacer que algunas personas descuiden aspectos fundamentales como la alimentación, la actividad física o la pérdida de peso cuando existe sobrepeso u obesidad. "No hay una pastilla mágica. Si tienes un problema de salud, hay que buscar una solución, no un parche", afirma.