La decepción que se llevó la tiktoker Esperansa Grasia al pensar que ganaría 17.000 euros con su "primer éxito"

Gema Palacio, conocida artísticamente como Esperansa Grasia, visitó esta semana el plató de El Hormiguero, donde recordó junto a Pablo Motos sus inicios en TikTok. Todo empezó en la pandemia, cuando estudiaba y al mismo tiempo "trabajaba en un supermercado durante cinco horas".

Fue entonces cuando, un día, decidió lanzarse a grabar un vídeo y publicarlo en la popular red social. Pese a que apenas tenía 21 años, vivía en un pueblo y era vergonzosa, le costó cambiar el chip.

"Me lo pasé tan bien grabando que no lo dejé", contó en el programa de Antena 3. "Lo grabé, lo edité, lo subí, y al salir tenía un millón de visitas", explicó. Fueron instantes de mucha alegría porque había leído que TikTok monetizaba las visualizaciones.

"Hice cálculos y me salían 17.000 euros, pero… fueron 74 céntimos", reveló entre risas, haciendo partícipe también a Pablo Motos de su decepción al enterarse realmente de lo que pagaba TikTok por cada millón de visitas.

¿Quién es Esperansa Grasia?

Esperansa Grasia es el nombre artístico de Gemma Palacio, una joven valenciana que se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles del humor digital en España. Nacida en el año 2000, inició su trayectoria en redes sociales de manera casi accidental, durante el confinamiento de 2020.

El salto a la popularidad en TikTok fue muy rápido. Sus contenidos, centrados en sketches breves y de tono costumbrista, se hicieron virales gracias a una fórmula muy concreta: la comparación humorística entre la vida cotidiana en España y en Estados Unidos.

En estos vídeos, Grasia interpreta ella misma a todos los personajes, desde la madre española hasta la adolescente estadounidense, creando un pequeño universo reconocible por su audiencia.

Antes de dedicarse profesionalmente a la creación de contenido, compaginaba la grabación de vídeos con trabajos como empleada en un supermercado, mientras su familia atravesaba dificultades económicas.