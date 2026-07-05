Un antiguo francotirador inventa una innovadora turbina eólica: "Cualquiera puede instalarla en su jardín"

Fabien Brun, un vecino de Niza de 48 años y antiguo francotirador en el ejército francés que llegó a ser condecorado tras una misión en Afganistán, ha inventado una innovadora turbina eólica que puede instalarse en el jardín.

En una entrevista en el medio de comunicación francés Actu.fr, Brun ha explicado que la idea se le ocurrió "una noche, mientras conducía por el Paseo de los Ingleses" y vio que el fuerte viento había conseguido derribar numerosas ramas de árboles.

"Hacía muchísimo viento, había ramas de palmera caídas en la calzada y yo iba zigzagueando para no pasar por encima de ellas. Me dije que no era posible tener ese regalo de la naturaleza, esa energía desbordante, sin aprovecharla más de lo que se hacía", ha explicado el residente en Niza.

Esa noche, de forma casual, fue el inicio de una aventura que le ha llevado a fundar su propia empresa de producción de aerogeneradores. El francés ha bautizado a la misma como Wind To Watt. Respecto a qué diferencia sus turbinas eólicas de las ya existentes en el mercado, Fabien Brun ha expresado al mencionado medio que "quería una solución que no requiriera obras: lo más importante era poder fabricarla a gran escala para acelerar la transición".

"Es como si fuera un juego de Lego"

El antiguo francotirador ha tomado la decisión de crear su propia compañía relacionada con las energías renovables debido a que "me harté de ser un mero espectador, de sufrir la situación, de escuchar siempre el mismo discurso sobre la energía y los problemas de contaminación. Decidí pasar a la acción".

Dependiendo del tamaño, uno de los aerogeneradores fabricados por Fabien Brun puede generar entre 300 y 10.000 kilovatios/hora. No obstante, la característica principal es que cualquier persona puede instalarlo en su jardín. "He diseñado el aerogenerador para que sea muy sencillo. Lo envío en kit, como un mueble de Ikea. Cualquiera puede instalarlo, como si fuera un juego de Lego", ha asegurado.