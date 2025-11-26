Dan Buettner, experto en longevidad: "El año más peligroso de tu vida es el de tu jubilación, puede cobrar factura"

Todo el mundo ansía con que llegue el momento de la jubilación. Es algo natural y humano. Tras décadas trabajando, todos deseamos tener un retiro que nos devuelva la paz, en el que nuestra vida se caracterice por la estabilidad y que podamos dedicar el tiempo que antes invertíamos en trabajar, en cumplir objetivos que hemos perseguido siempre, disfrutar de la familia, de los hobbies que nos apasionan, etc.

Sin embargo, y aunque este planteamiento parece el más lógico y mayoritario, también es cierto que, en base a estudios y opiniones de expertos, la jubilación supone un cambio enorme en la vida de cualquier persona, ya que los hábitos y rutinas que siempre hemos tenido interiorizados -y en muchos casos con el trabajo como eje central- se ven modificados por completo.

Es en ese momento cuando pueden aparecer sentimientos y sensaciones extrañas que nunca pensarías que te pasaría el día en el que dejases de trabajar. Desazón, desánimo, inquietud ante lo desconocido, no saber qué hacer, sensación de que falta algo que vertebre tu día a día, falta de objetivos y un largo etcétera de cosas que, contra todo pronóstico, pueden aparecer en tu vida.

Esto lo explica a la perfección el escritor y experto en longevidad, Dan Buettner. Según explica el experimentado estudioso en esta materia. Según él, el año más peligroso de la vida de un adulto es, sin duda el de la jubilación.

"Perder el propósito, las conexiones sociales o la actividad diaria puede pasar factura. Pero mantenerte comprometido, activo y haciendo el trabajo que amas puede añadir años a tu vida", señala. Esta recomendación es realmente útil, ya que, en base a los datos oficiales, en el año de la jubilación se produce un pico en el índice de mortalidad.

Sin duda, la mejor forma para afrontar la jubilación es estar preparado, y es que, como señalamos, el impacto directo en el día a día es de enormes dimensiones, y cuanto más estudiado y preparado se esté en cuanto a mentalidad, ánimos y horizontes vitales se tenga, mucho más fácil será.