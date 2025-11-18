Antonio Garrigues, abogado de 91 años, habla alto y claro sobre el mayor error al pensar en la jubilación

Es uno de los nombres propios de España cuando se habla del ámbito de la abogacía y de los tribunales. Tiene 91 años, pero su edad no le ha obligado a abandonar una de sus mayores pasiones en la vida, su oficio y trabajo. Se trata de Antonio Garrigues Walker, actual presidente de honor del reputado bufete J&A Garrigues, el mayor de España en materia de volumen de facturación y de abogados.

Pero, además de una labrada trayectoria profesional de 64 años de experiencia, Garrigues Walker tiene algo más de seis décadas de esfuerzo. Concretamente, tiene la certeza de que jubilación no es sinónimo de felicidad para todo el mundo. Y quizás para un número mayor de personas del que uno podría pensar cuando hablamos de retirarse del trabajo diario.

De todo esto ha conversado Antonio Garrigues en una entrevista con el pódcast Pathfinders, un programa con Rafa Camblor y Nacho Juárez a la batuta.

Garrigues Walker: "El mayor problema del mundo es el aburrimiento"

"A mi edad ya conozco a muchas personas jubiladas y muchas veces cuando hablamos me dicen: '¿Pero tú por qué sigues?'. Y yo les digo: 'Pues porque no quiero aburrirme como tú'", explica Antonio Garrigues, para poner el foco en ese problema que achaca a un error de concepción. "He visto a mucha gente que cuando se jubila conecta la idea de no trabajar con la felicidad y es justo lo contrario", esgrime, destacando que "el trabajo es lo que da la felicidad y no digo el trabajo duro y puro, pero cualquier tipo de trabajo, el que sea".

Por este motivo, y a su juicio, Garrigues Walker sostiene que "el mayor problema del mundo es el aburrimiento, como te aburras estás absolutamente perdido". En su caso, tiene clarísimo que no puede incurrir en nada similar. Actualmente se encuentra inmerso en un proyecto circunscrito a su área profesional: "Ahora el tiempo se lo estoy dedicando a un tema muy bonito y muy importante que es la investigación jurídica".