El nutricionista Pablo Ojeda advierte de cuándo el colesterol tiene más peligro

La relación entre colesterol y riesgo cardiovascular es real, pero es algo que hay que contextualizar bien. Así lo ha advertido el nutricionista Pablo Ojeda en el programa Las Mañanas KISS, quien ha subrayado que el colesterol por sí solo no es el único factor determinante en la salud cardiovascular.

"No le va a pasar nada si tiene el colesterol 220, si tiene buenos hábitos de vida, controla su estrés, hace deporte y come bien". Por lo tanto, su mensaje principal es que no debemos centrarnos únicamente en los niveles de colesterol, sino en los hábitos generales de vida que influyen en nuestra salud.

Y que este experto critica la tendencia general de enfocarse excesivamente en los números sin tener en cuenta otros factores importantes, como la alimentación, el ejercicio y el control del estrés. Además, advierte que, aunque tomar medicación para controlar el colesterol puede ser útil, si la persona mantiene malos hábitos, como comer alimentos poco saludables o fumar, tiene unos niveles de azúcar muy altos o una inflamación crónica, los beneficios de controlar el colesterol podrían no ser suficientes para prevenir enfermedades graves.

Así este nutricionista insiste en que recordemos que e colesterol no es el único factor que afecta la salud cardiovascular y menciona que la Fundación Española del Corazón ha destacado que existen varios factores de riesgo que aumentan la probabilidad de sufrir enfermedades cardiovasculares, como la presión arterial alta, la alimentación poco saludable, el tabaco, la obesidad y el sedentarismo.