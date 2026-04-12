El truco de la abuela para bajar el azúcar en sangre comiendo nueces

Mantener y controlar los niveles de azúcar en sangre resulta especialmente importante para aquellas personas diabéticas para evitar complicaciones graves a largo plazo. En este sentido, existe un fruto seco que sirve como una especie de remedio natural para ello.

Se trata de las nueces, las cuales cuentan con un alto contenido de grasas saludables, proteína y fibra, lo que ayuda a estabilizar, entre otras cosas, la glucemia. A pesar de ello, y al igual que muchos otros alimentos, se deben tener ciertas precauciones a la hora de su consumo, pues puede producirse una mala absorción.

La cantidad diaria recomendada es de unos 40 gramos (un puñado pequeño), lo que contribuye a la salud y conlleva diversos beneficios, como el control glucémico mencionado anteriormente, lo que a su vez evita la fatiga, la inflamación y el hambre.

Tres mezclas perfectas con nueces

Existen diversas formas de consumirlas, aunque desde el diario italiano alpisacane recomiendan tres recetas en concreto:

Con avena integral.

Con yogur griego y canela.

Con frutas como la manzana o la pera.

Estos son algunos de sus beneficios

Consumir de forma diaria nueces, al igual que otros frutos secos, cuentan con diversas ventajas y beneficios. Algunos de ellos son:

Mejora la salud cardiovascular.

Cuenta con un alto poder antioxidante.

Reduce el colesterol malo.

Mejora la piel.

Cuenta con propiedades antiinflamatorias.

Efecto saciante.

Otros alimentos para controlar los niveles de azúcar en sangre

Además de las nueces, existen otros alimentos que pueden ayudar a controlar y mantener los niveles de azúcar en sangre. Como por ejemplo:

El brócoli.

La calabaza, así como sus semillas.

El marisco en general.

Las semillas de lino.

Las lentejas.

Las semillas de chía.

La col.

Los aguacates.

El kimchi.

Además, se recomienda evitar los carbohidratos refinados y los azúcares añadidos, así como se aconseja consumir alimentos ricos en fibra, pues ayuda a que la glucosa se absorba más lentamente.