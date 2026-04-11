Los científicos coinciden: estos tres alimentos son recurrentes en los estudios sobre longevidad y salud, y sus propiedades podrían ser claves para vivir más

Una imagen de archivo de un yogur en un envase de vidrio.

Aunque pueda parecer una broma, un nuevo estudio a gran escala sugiere que el yogur, el queso y el chocolate podrían ayudar a las personas a vivir más tiempo. El análisis, consultado por Fox News, apunta a que algunos alimentos fermentados y derivados pueden estar asociados con un menor riesgo de muerte. En la investigación se analizaron datos de 50 estudios con mas de 3 millones de personas.

"El mayor consumo de chocolate, queso y leches fermentadas [incluido el yogur] se asoció con una menor mortalidad por todas las causas y por enfermedades cardiovasculares", escribieron los investigadores en su artículo consultado por el medio de comunicación estadounidense.

No obstante no todos los productos fermentados presentron los mismos resultados, como el miso, una pasta de soja fermentada el pan fermentado y la masa madre, no mostraron vínculos consistentes con una reducción de la mortalidad.

Entre los beneficios registrados del yogur y la leche fermentada: "Puede contener bacterias y compuestos beneficiosos que influyen en la inflamación, el metabolismo y la función inmunitaria". El chocolate, por su parte, puede favorecer la salud cardíaca mejorando la función de los vasos sanguíneos y reduciendo el estrés oxidativo.

Fermentación, centro de la dieta humana

"La fermentación es uno de los métodos de procesamiento de alimentos más antiguos y sigue siendo central en la dieta humana en todo el mundo", afirmaron los investigadores en unas declaraciones recogidas por el canal de televisión estadounidense. Además, señalan que produce compuestos y subproductos que pueden beneficiar la salud, conectando los alimentos fermentados con una posible protección a largo plazo contra enfermedades y muertes.

Robin DeCinco, nutricionista neoyorquina, sugiere que "para los alimentos fermentados más beneficiosos, busca alimentos que contengan cultivos activos vivos que se refrigeren". "Normalmente son mejores que los alimentos muy procesados y estables en estantería".

Aun así, con respecto a la variedad de yogures en el mercado, advierte que "muchas marcas de yogures, kéfires y kombucha usan azúcar añadida, haciendo que el aparentemente 'alimento saludable' sea un alimento muy rico en azúcar, lo que va en contra de todo su propósito", culmina.