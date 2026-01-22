Christophe, experto en microbiología, zanja el debate sobre los huevos y la nevera: "Si los compraste a temperatura ambiente, déjalos fuera"

¿Huevos dentro o fuera de la nevera? Es una de esas dudas que vuelve una y otra vez cada vez que llegamos del supermercado. Y ahora, un microbiólogo ha puesto fin a la discusión con una simple regla.

Se trata de Christophe Mercier-Thellier, microbiólogo y experto en higiene, quien ha explicado en un vídeo difundido en Instagram —a partir de una intervención en la radio RTL— que no existe una única forma correcta de conservar los huevos. Todo depende de cómo se hayan almacenado antes de llegar a casa.

La clave, según el especialista, está en evitar los cambios bruscos de temperatura. Estas variaciones pueden provocar microfisuras en la cáscara, una puerta de entrada perfecta para bacterias como la salmonela. Por eso, su recomendación es que “si compra huevos refrigerados, guárdelos en el refrigerador; si los compra a temperatura ambiente, déjelos a temperatura ambiente”.

En otras palabras, lo importante no es tanto el lugar, sino más bien la continuidad. Romper la llamada “cadena de conservación” es lo que realmente aumenta los riesgos desde el punto de vista microbiológico.

Mercier-Thellier también aprovecha para desmontar otro hábito muy extendido en las cocinas: lavar los huevos antes de guardarlos o de cocinarlos. Para el experto, esto es un error. El agua puede dañar la barrera natural que protege la cáscara y facilitar que los microorganismos penetren en el interior. “Nunca laves un huevo”, insiste.

Un consejo sencillo, pero respaldado por la ciencia, que recuerda que a veces un exceso de “higiene” puede tener justo el efecto contrario. Por eso, la próxima vez que guardes los huevos, tan solo bastará con pensar en cómo estaban cuando los compraste.