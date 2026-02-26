España se convierte en el primer país europeo en financiar la PrEP, el tratamiento inyectable para VIH

España es el primer país europeo que ha incluido en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud la financiación pública de la profilaxis preexposición (PrEP) inyectable frente al VIH, un tratamiento indicado para personas seronegativas con alto riesgo de adquirir la infección por vía sexual.

En nota de prensa, Sanidad ha informado de que la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) ha acordado este jueves la financiación pública de la PrEP inyectable, comercializada como Apretude (cabotegravir de acción prolongada), lo que sitúa a España a la vanguardia europea en prevención combinada del VIH.

Según la nota de prensa, la PrEP inyectable se administra cada dos meses y elimina la necesidad de una toma diaria, como ocurre con la PrEP oral, facilitando la adherencia en determinados perfiles de población. Está indicada para personas con alto riesgo de infección, y en las que la PrEP oral no es alternativa.

Los ensayos clínicos internacionales han demostrado que el cabotegravir de acción prolongada ofrece una elevada eficacia en la prevención de la infección por VIH en comparación con la pauta oral diaria en contextos donde la adherencia puede verse comprometida.

La autorización para su comercialización fue concedida por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), permitiendo su disponibilidad en los estados miembros.

La decisión adoptada en el órgano competente en materia de financiación y fijación de precios de medicamentos garantiza su incorporación como prestación en el Sistema Nacional de Salud, en condiciones de equidad y acceso universal.

La medida se alinea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de ONUSIDA, que instan a ampliar el acceso a estrategias de prevención eficaces para avanzar hacia la eliminación del VIH como problema de salud pública