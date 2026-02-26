La politóloga Adriana Hest recurre a Umberto Eco para explicar la principal diferencia entre "derecha" y "extrema derecha"

El novelista, ensayista y filósofo italiano, Umberto Eco, murió el 19 de febrero de 2016 a los 84 años en su casa de Milán.

Los discursos de odio están calando entre la sociedad española. Es un hecho constatado en diferentes encuestas, y que coincide, inequívocamente, con el auge de partidos de extrema derecha como Vox.

La politóloga y jurista Adriana Hest es una de las activistas más comprometidas en la lucha contra las políticas antidemocráticas. En los últimos tiempos, la ultraderecha está creciendo y monopolizando el debate, introduciendo sus temas en la agenda pública.

Por todo ello le han preguntado a Adriana Hest, que ha asegurado que la ultraderecha "está contagiando a todos los partidos", especialmente "al Partido Popular". Para la politóloga, los populares "asumen el discurso de la ultraderecha y de repente nos mete un lío".

Y para ejemplificarlo ha destacado el caso de Gran Bretaña, donde "se está viendo que la izquierda está asumiendo el discurso de la ultraderecha". Por otro lado, ha dicho que la principal diferencia entre la derecha y la ultraderecha está en "el discurso de odio".

"Un fascismo eterno"

Adriana Hest ha incidido sobre este punto. Aprovechando la tesitura, ha citado al escritor italiano Umberto Eco, quien en su libro Contra el fascismo advierte de que el fascismo no fue solo un fenómeno histórico limitado, sino que puede regresar bajos formas encubiertas.

"A mí me gusta mucho irme a la descripción que hacía Umberto Eco, que señalaba catorce características del ur-fascismo, que es como un fascismo eterno, para señalar estos movimientos: el culto a la tradición, el rechazo a todo lo moderno, el irracionalismo, el odio a la cultura", ha señalado la politóloga.

Características del Ur-fascismo

Umberto Eco creció bajo el fascismo italiano. En su libro Contra el fascismo argumenta que estas características son adaptables y pueden mezclarse en cualquier sociedad, por lo que es necesario mantener la alerta contra nuevas formas de autoritarismo.

El texto es un aviso de que el fascismo, es un llamado a la vigilancia intelectual ante la constante amenaza de un fascismo eterno que adopta nuevos disfraces.