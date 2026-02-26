Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Buenas noticias para miles de trabajadores de Mercadona: esta es la subida de salario y el aumento de vacaciones que tendrán desde este mes
Economía
Economía

Buenas noticias para miles de trabajadores de Mercadona: esta es la subida de salario y el aumento de vacaciones que tendrán desde este mes

Hay empleados que han cobrado 7.250 euros netos este mes de febrero.

Rafael Gómez
Rafael Gómez
Un supermercado Mercadona
Un supermercado MercadonaJossfoto vía Getty Images

Los trabajadores de Mercadona están de enhorabuena. La cadena de supermercados les ha pagado a los empleados la prima por objetivos correspondiente a los resultados obtenidos en el año 2025.

Como consecuencia del abono de esa remuneración variable, la compañía ha repartido un total de 780 millones de euros procedentes de sus beneficios entre sus más de 112.000 trabajadores.

Tal y como ha detallado Mercadona en un comunicado, la empresa ha pagado dos mensualidades a las personas con menos de cuatro años de antigüedad en la cadena de supermercados y tres mensualidades a quienes superan ese periodo de permanencia en la compañía (un 70% de la plantilla).

En concreto, la empresa ha precisado que los trabajadores con cuatro o más años de antigüedad en Mercadona "han recibido 7.250 euros netos, correspondiente a los 5.400 euros en concepto de variable más su nómina mensual".

Por otro lado, la compañía ha destacado que "se ha realizado una subida salarial para compensar el incremento del IPC de un 2,9% en España y del 2,2% en Portugal, que implica 125 millones de euros al año".

Aumento de vacaciones de 30 a 37 días

El pago de esa prima por objetivos y la subida de salario no son las únicas medidas que Mercadona ha puesto en funcionamiento en los últimos meses para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.

En diciembre de 2025, la empresa aprobó incrementar las vacaciones una semana, pasando de 30 a 37 días naturales. "Esta medida, en vigor desde el presente ejercicio tanto en España como en Portugal, supone una gran mejora en la jornada de los trabajadores y tiene un coste anual de 100 millones de euros", afirman desde Mercadona.

En total, las medidas enumeradas a lo largo del artículo (pago variable, subida de sueldo y aumento de sueldo) han tenido un coste total de 1.000 millones de euros para la cadena de supermercados.

Rafael Gómez
Rafael Gómez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de temas SEO y de economía, siempre tratando de ofrecer información de servicio al ciudadano de a pie.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo un poco de todo, aunque los temas económicos que más me gusta tratar son aquellos que no se enseñan en el colegio pese a ser fundamentales en el día a día: cómo leer una nómina, cómo hacer la Declaración de la Renta, a qué ayudas puedes tener derecho, cuánto te va a quedar de pensión…

 

Mi trayectoria

Nací en Huelva. Y desde allí di el salto a Madrid para obtener el título de graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos. Siempre me había gustado la economía y mis prácticas en Capital Radio me sirvieron para confirmarlo.

 

Esa primera experiencia profesional fue la que me llevó a hacer un Máster en Periodismo Económico. Cursando esos estudios, y tras una breve estancia en La Información, llegué al Grupo Prisa, concretamente a la sección de Actualidad del Diario AS. Tras esas experiencias, llegué a El HuffPost España, donde llevo escribiendo desde 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Economía