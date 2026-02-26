Buenas noticias para miles de trabajadores de Mercadona: esta es la subida de salario y el aumento de vacaciones que tendrán desde este mes

Los trabajadores de Mercadona están de enhorabuena. La cadena de supermercados les ha pagado a los empleados la prima por objetivos correspondiente a los resultados obtenidos en el año 2025.

Como consecuencia del abono de esa remuneración variable, la compañía ha repartido un total de 780 millones de euros procedentes de sus beneficios entre sus más de 112.000 trabajadores.

Tal y como ha detallado Mercadona en un comunicado, la empresa ha pagado dos mensualidades a las personas con menos de cuatro años de antigüedad en la cadena de supermercados y tres mensualidades a quienes superan ese periodo de permanencia en la compañía (un 70% de la plantilla).

En concreto, la empresa ha precisado que los trabajadores con cuatro o más años de antigüedad en Mercadona "han recibido 7.250 euros netos, correspondiente a los 5.400 euros en concepto de variable más su nómina mensual".

Por otro lado, la compañía ha destacado que "se ha realizado una subida salarial para compensar el incremento del IPC de un 2,9% en España y del 2,2% en Portugal, que implica 125 millones de euros al año".

Aumento de vacaciones de 30 a 37 días

El pago de esa prima por objetivos y la subida de salario no son las únicas medidas que Mercadona ha puesto en funcionamiento en los últimos meses para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.

En diciembre de 2025, la empresa aprobó incrementar las vacaciones una semana, pasando de 30 a 37 días naturales. "Esta medida, en vigor desde el presente ejercicio tanto en España como en Portugal, supone una gran mejora en la jornada de los trabajadores y tiene un coste anual de 100 millones de euros", afirman desde Mercadona.

En total, las medidas enumeradas a lo largo del artículo (pago variable, subida de sueldo y aumento de sueldo) han tenido un coste total de 1.000 millones de euros para la cadena de supermercados.