Thais tiene 24 años, gana 2.200 euros al mes y ya tiene casi 20.000 euros ahorrados: "Me cuesta gastar 7 euros en un café porque siento que ese dinero se está quemando"

Como en casa (de tus padres), en ningún sitio. Thais es una joven de 24 años que pese a ganar 2.200 euros al mes trabajando en el servicio de atención al cliente de una empresa de software, ha decidido continuar viviendo en casa de sus padres.

Gracias a ello, Thais ha conseguido ahorrar casi 20.000 euros pese a llevar tan solo un año y medio en su puesto de trabajo. La clave es la ausencia de gastos tanto en vivienda como en alimentación.

En declaraciones a la revista belga Flair, la joven ha destacado que "gano unos 2.200 euros netos al mes. Eso me permite ahorrar mucho, ya que sigo viviendo en casa. Esa es mi mayor ventaja económica. Mis padres me piden 250 euros al mes para manutención".

En cuanto a los gastos, Thais ha asegurado esos 250 euros suponen "prácticamente todo lo que gasto mensualmente. A menos que cuentes mi cuota del gimnasio de 35 euros al mes. Ni siquiera gasto en transporte, porque siempre puedo usar el coche de uno de mis padres".

"Aparto al menos 1.500 euros al mes"

La unión de esos ingresos y la ausencia casi total de gastos hace que la joven pueda ahorrar mucho. "Como tengo tan pocos gastos fijos, se me da muy bien ahorrar. Aparto al menos 1.500 euros al mes. Actualmente tengo 19.750 euros en mi cuenta de ahorros. Mis amigos no entienden cómo lo hago, pero sé que solo es posible ahora que sigo viviendo en casa", ha expresado.

Más allá de por su privilegiada situación, Thais es capaz de guardar bastante dinero cada mes porque es muy ahorradora. "No gasto mucho en restaurantes ni en ropa. Casi diría que se me da fatal. Me cuesta gastar 7 euros en un café. Siempre siento que ese dinero se está quemando", ha resaltado.

No obstante, la joven sí que destina una buena cantidad de dinero a una actividad en concreto: viajar. "Es una locura pensar con cuánta facilidad gasto dinero en viajes. Es el único gasto que hago sin pensarlo dos veces. Ya tengo cuatro viajes planeados este año, y quizá no me detenga ahí. Intento convencerme de que realmente estoy gastando ese dinero sabiamente, es decir, en recuerdos", ha indicado.

"Es muy cómodo vivir aquí"

Thais se muestra bastante cómoda con su situación actual. "No me importa en absoluto vivir en casa ahora mismo. Es muy cómodo vivir aquí. Hay comida lista, alguien me pregunta qué tal me fue el día, tengo la ropa lavada", ha subrayado.

Sin embargo, la joven reconoce que "a veces siento que aún no he empezado a vivir plenamente. Mis compañeros publican fotos de sus primeros apartamentos, de sus mascotas o hablan de sus problemas con sus parejas. Yo no tengo eso. Y eso tiene ventajas y desventajas".

Al ser preguntada sobre si tiene pensado independizarse pronto, Thais ha expresado que "siento que el paso a vivir solo está cada vez más cerca, pero aún no hay fecha límite. Ahora mismo, el beneficio económico simplemente supera la idea de vivir sola".