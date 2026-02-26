Un Boeing 737 MAX 8 de American Airlines aterriza con un orificio de bala sin que nadie sepa qué ha pasado: "La perforación atraviesa completamente el ala"

Suceso misterioso en un Boeing 737 MAX 8 de la aerolínea American Airlines. La aeronave, que cubría un vuelo entre Miami (EEUU) y Medellín (Colombia), ha aterrizado con un aparente orificio de bala sin que nadie sepa qué es lo que ha pasado.

Según una serie de documentos a los que ha tenido acceso el canal de televisión estadounidense CBS News, el personal de tierra del vuelo informó tras el aterrizaje de la existencia de un agujero en el avión que "se extiende a lo largo de todo el alerón derecho".

El bloguero especializado en noticias sobre aerolíneas JonNYC fue el primero en informar sobre el incidente en la red social X. Los expertos apuntan a que el daño en la aeronave es compatible con un posible impacto de bala.

El lugar en el que está el orificio, uno de los alerones, es un elemento ubicado en el borde de salida del ala que es fundamental para mantener la estabilidad de la aeronave, ya que genera el balanceo del avión.

El avión aterrizó sin problemas y no se registraron heridos

No obstante, según han destacado desde American Airlines, el avión pudo aterrizar sin problemas y no se han registrado heridos como consecuencia del suceso.

En un comunicado remitido a CBS News, la aerolínea estadounidense ha indicado que "tras una inspección de rutina, nuestros equipos identificaron una perforación en el exterior de una de nuestras aeronaves en Medellín (Colombia)".

"El avión fue retirado inmediatamente del servicio para su inspección y reparación. Trabajaremos en estrecha colaboración con todas las autoridades pertinentes para investigar este incidente", han añadido desde American Airlines.

Según los datos de seguimiento de vuelos de Flightradar24, los técnicos realizaron las reparaciones pertinentes en el Boeing 737 MAX 8 y el avión ha podido regresar desde Medellín (Colombia) a Miami (EEUU).

En cualquier caso, tanto American Airlines como la Autoridad de Aviación Civil de Colombia están llevando a cabo investigaciones para esclarecer lo ocurrido.