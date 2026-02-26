Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La declaración de Hillary Clinton por sus vínculos con Epstein, suspendida por la filtración de una fotografía prohibida
La que fuera primera dama de EEUU y candidata presidencial demócrata en 2016 ha pasado por una comisión especial en el Congreso para tratar de negar los documentos que prueban tanto su relación como la de su marido, Bill Clinton, con el pederasta y criminal sexual.

Hillary Clinton, en una comparecencia reciente
Hillary Clinton, en una comparecencia recienteAnadolu via Getty Images

Se esperaba tenso y lo ha sido, hasta el punto de obligar a suspender temporalmente la sesión. El interrogatorio de Hillary Clinton ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EEUU por sus presuntos vínculos con el criminal sexual y pederasta Jeffrey Epstein ha pasado la frontera de lo 'tenso' por la publicación de una fotografía prohibida.

Como han adelantado The Telegraph y otros medios, la declaración de la ex primera dama de EEUU y excandidata presidencia demócrata en 2016 tuvo que paralizarse momentáneamente. El motivo, la filtración de una imagen suya en mitad de la comparecencia, algo prohibido por tratarse de un acto a puerta cerrada.

En la imagen simplemente se ve a ella testificando en una de las salas de la Cámara de Representantes y con una chaqueta azul. El equipo legal de Hillary Clinton ha denunciado la publicación de este documento, por lo que han reclamado la interrupción del interrogatorio.

En él, y por largo tiempo, Clinton ha tratado de desvincularse del pederasta y líder de una trama de delincuencia sexual Jeffrey Epstein, pese a la publicación de numerosos documentos que probarían sus tratos. Tanto los de Hillary Clinton como los de su marido, el expresidente de EEUU Bill Clinton, que aparece recurrentemente en los 'papeles de Epstein'. 

Sus nombres han aparecido con especial resonancia después de que el Gobierno de EEUU haya desclasificado millones de nuevos documentos del 'caso Epstein', donde aparecen numerosas personalidades internacionales y nacionales relacionados con el pederasta.

Pese a todo ello, Hillary Clinton ha defendido su inocencia y, especialmente, "no haber coincidido nunca" con Epstein. "Nunca volé en su avión ni visité su isla, sus casas ni sus oficinas. No tengo nada que añadir", ha enfatizado para posteriormente rechazar la legitimidad de una comisión que ha tildado de "teatro partidista".

La que fuera cabeza del Partido Demócrata en las elecciones que ganó Donald Trump en 2016 ha atacado precisamente a su antiguo rival, alegando las "miles de veces que aparece en los archivos de Epstein".

