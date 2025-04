Este experto en longevidad logra reducir 15 años su edad biológica y uno de los secretos está en no descansar

Tratar de revertir el envejecimiento no es imposible o eso es lo que ha demostrado Eric Verdin, director ejecutivo y presidente del Instituto Buck de Investigación sobre el Envejecimiento, quien ha logrado reducir su edad biológica unos 15 años gracias, entre otros factores, a su rutina de ejercicio.

Según ha detallado el propio Verdin a Business Insider, ha estado monitoreándose con dispositivos móviles y relojes inteligentes que miden indicadores de envejecimiento como la inflamación, la presión arterial o el colesterol, y estos le han dado que aunque su edad cronológica es de 68 años, su edad biológica se sitúa entre 48 y 53 años.

Aunque el concepto de edad biológica no está concretamente definido, se conoce como una medida de cómo envejecido está el cuerpo, basada en el estado de salud y la función de los órganos.

¿La clave? Según detalló al citado medio, no descansar ni un día de sus rutinas de ejercicio mezclando fuerza, cardio y movilidad. "Rara vez me tomo un día libre. Ese día, simplemente lo pierdo porque me doy cuenta de que optimiza todo lo demás", indicó. Según él, por muchos avances científicos que se den en la industria farmacéutica, no se puede igualar los beneficios del ejercicio físico.

Una de las modalidades que hace es el cardio con pesas en una variante del pilates, con ejercicios como sentadillas con pesas o flexiones a un ritmo acelerado. Este tipo de ejercicio ya fue respaldado en 2022 en un estudio publicado por el British Journal of Sports Medicine, donde apuntaron que los adultos mayores que realizaban entrenamiento de resistencia una o dos veces por semana, además de cardio, tenían un 41% menos de riesgo de morir por enfermedades crónicas como el cáncer y las cardiopatías, frente a los sedentarios.

Además, trata de realizar un par de veces en semana ejercicios de cardio como dar un paseo en bicicleta y una vez en semana realiza ejercicio de fuerza con pesas pesadas. Estos ejercicios de fuerza sirven, tal y como señala la cirujana ortopédica Vonda Wright a Business Insider, para "mantener la masa muscular y la densidad ósea a medida que envejecemos es esencial para mantenernos fuertes y móviles".