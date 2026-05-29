Icíar Navarro, psicóloga, sobre relaciones dolorosas: "No se trata solo de con quién te encuentras, sino de cómo eliges y desde dónde te vinculas"

Hay personas que sienten que siempre acaban atrapadas en relaciones complicadas, inestables o emocionalmente dolorosas. Aunque muchas veces se atribuye a la "mala suerte" en el amor, los expertos en psicología aseguran que detrás de estos patrones tienen una explicación.

Se suele relacionar con heridas emocionales, dependencia afectiva y formas de apego aprendidas desde hace años. La psicóloga Icíar Navarro ha reflexionado sobre estas situaciones en uno de sus vídeos de TikTok @bibepsicologia, donde explica por qué muchas personas terminan vinculándose repetidamente con personas emocionales no disponibles.

"El otro día una paciente me decía: 'Icíar, llevo muchísimo tiempo soltera y además me he dado cuenta de que siempre me pongo a conocer a gente que no está disponible'", relata la especialista. Según Navarro, este patrón es mucho más común de lo que parece y rara vez tiene que ver únicamente con el azar.

Cuando lo familiar pesa más que lo saludable

La psicóloga explica que las personas solemos sentirnos atraídas por dinámicas emocionales que nos resultan conocidas, incluso aunque nos hagan daño. "Tendemos a sentirnos atraídas por aquello que nos resulta familiar. Y esto no siempre es lo más sano", señala.

Ahí entran en juego conceptos como la dependencia interpersonal o el apego inseguro, vínculos en los que una persona necesita constantemente la validación del otro para sentirse completa. Este tipo de relaciones suele generar miedo al abandono, ansiedad emocional y una desconexión progresiva con las propias necesidades.

Además, después de relaciones dolorosas o experiencias de rechazo, muchas personas desarrollan lo que Navarro denomina "una alerta interna". "Estamos más pendientes de los posibles daños que del momento que estamos viviendo", explica. Esto provoca que resulte difícil relajarse y dejar que las relaciones evolucionen de forma natural.

El trauma relacional y las heridas emocionales

Detrás de estas dinámicas también puede encontrarse el llamado trauma relacional. El psicólogo Luís Navío lo define como experiencias dolorosas dentro de vínculos importantes que terminan erosionando la confianza en los demás y en uno mismo. "Es un conjunto de reacciones emocionales, físicas y de conducta que aparecen tras experiencias dolorosas dentro de relaciones personales significativas", explica.

Este tipo de trauma puede provocar hipervigilancia emocional, miedo constante al abandono, dificultades para regular las emociones y problemas persistentes en las relaciones afectivas. Las personas que lo sufren suelen entrar en vínculos donde repiten patrones similares una y otra vez, aunque racionalmente sepan que esas relaciones no les hacen bien.

El verdadero cambio empieza en uno mismo

Para Navarro, la solución no pasa necesariamente por conocer a más personas, sino por revisar cómo se eligen las relaciones y desde qué necesidades emocionales se construyen. "El cambio no suele estar en conocer a más gente, sino en revisar cómo eliges y desde dónde te estás relacionando", explica.

La especialista recomienda observar qué es lo que atrae al principio de una relación y preguntarse si realmente se está conectando con la persona real o con una idea idealizada de lo que podría llegar a ser. "Cuando empiezas a trabajar en ti y a entender qué patrón hay detrás, elegir se convierte en algo mucho más sencillo", concluye.