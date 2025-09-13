Investigadores analizan el ADN antiquísimo que explica el enigma de la primera pandemia de la historia

Un equipo internacional de científicos ha logrado resolver un enigma que llevaba siglos abierto: la plaga de Justiniano, que asoló el Imperio bizantino en el siglo VI, estuvo causada por la misma bacteria responsable de la Peste Negra que devastó Europa en la Edad Media.

El hallazgo se produjo en Jerash (Jordania), una próspera ciudad comercial en tiempos del imperio. Allí, los investigadores localizaron una fosa común junto al antiguo hipódromo y recuperaron varios dientes humanos. El análisis genético reveló la presencia de Yersinia pestis, el patógeno detrás de las epidemias de peste más mortíferas de la historia.

Hasta ahora, los historiadores se apoyaban en testimonios escritos para describir aquella pandemia que comenzó en el año 541 d.C. y llegó a cobrarse millones de vidas a lo largo de las costas mediterráneas. Sin embargo, faltaba una prueba biológica que confirmara su naturaleza. El estudio actual ofrece, por primera vez, evidencia genética directa de que se trataba efectivamente de una epidemia de peste.

“El descubrimiento demuestra sin lugar a dudas que Y. pestis fue el detonante de la plaga de Justiniano”, señaló Rays HY Jiang, profesor de la Universidad del Sur de Florida y autor principal del trabajo. Para los expertos, se trata de una pieza clave en el rompecabezas histórico, ya que permite rastrear la evolución de la bacteria a lo largo de diferentes pandemias.

El entierro masivo de víctimas en un espacio destinado al ocio público refleja, además, cómo las autoridades bizantinas se vieron obligadas a improvisar medidas de emergencia, de manera no tan distinta a la que adoptan los gobiernos actuales en tiempos de crisis sanitarias.

Con este hallazgo, los científicos confirman que algunas de las epidemias más letales de la humanidad compartieron un mismo origen bacteriano, un vínculo que conecta a Justiniano con la Edad Media y que reescribe parte de la historia de la salud mundial.