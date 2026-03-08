Habemus líder supremo: Irán asegura haber designado un nuevo sustituto de Jamenei, aunque no revela el nombre
"La elección del liderazgo ya se ha llevado a cabo y el líder ha sido determinado", han asegurado.
Irán ha confirmado este domingo la designación de un nuevo líder supremo, quién sustituirá a Ali Jamenei, asesinado durante el conflicto que afronta el país tras los ataques estadounidenses e israelís. Sin embargo, todavía no se ha anunciado quién será su sustituto.
"La elección del liderazgo ya se ha llevado a cabo y el líder ha sido determinado", ha señalado el ayatolá Ahmad Alamolhoda, miembro de la Asamblea de Expertos. Se espera que el anuncio lo realice el responsable de la secretaría de la Asamblea de Expertos, el ayatolá Hashem Hosseini Bushehri.
-Noticia de última hora-