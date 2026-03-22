Jorge Ángel Heras, enfermero: "Un adulto se tira entre 15 y 20 pedos al día y aguantárselos provoca pinchazos abdominales y divertículos intestinales"

Jorge Ángel Heras es enfermero en un hospital y arrasa en las redes sociales contando casos prácticos con los que intenta ayudar a la gente sobre todo tipo de cuestiones médicas contadas con sencillez, con hace en su canal de TikTok (@enfermerojorgeangel).

Heras cuenta con 5,7 millones de seguidores con todo tipo de detalles sobre la enfermería, desde ideas a anécdotas o maquetas (y muchos de ellos abordando cuestiones sobre sexualidad), que pueden ser útiles para todos. Hace poco trató el tema de los gases intestinales (pedos) y dio varios consejos para los que están preocupados, además de contar curiosidades sobre este tema que no todo el mundo conoce.

"La media en el adulto es de 10 y 15 pedos al día", explica el enfermero. Además, añade "están mejor fuera que dentro del cuerpo ya que, al final, es algo natural y someter al intestino a una presión adicional no es bueno, si tu cuerpo lo quiere es lanzarlo fuera, escúchalo", recomienda

"Si te aguantas las ventosidades estás añadiendo presión en el intestino y puede aumentar el riesgo de divertículos”, explica este profesional. "Básicamente se expulsa", prosigue, "entre un litro y litro y medio de gas al día y, si no se expulsa lo absorbe el intestino, así que aunque esté socialmente mal visto, es algo que ayuda a nuestro cuerpo".

Los gases (flatulencias) son aire en el intestino formado por la digestión o ingerido al comer, provocando hinchazón, eructos o dolores abdominales. Las causas principales incluyen alimentos ricos en fibra, bebidas gaseosas, intolerancias (lactosa/gluten), comer rápido y el estrés.

En cuanto a los consejos para reducir los gases están el realizar cambios en la dieta e intentar identificar los alimentos desencadenantes, así como apuntarlos para no olvidarlos. También son relevantes los hábitos alimenticios, es decir, innecesario al alimentarnos. Además, conviene, si somos propones a los gases, el evitar bebidas carbonatadas, cerveza y agua con gas. Y, por último, la actividad también ayuda a prevenirlos, ya que hacer ejercicio físico ayuda al movimiento del sistema digestivo.

De hecho, comer rápido es una de las causas más habituales de los gases excesivos junto con la ingesta de determinados alimentos, entre los que están las lentejas, brócoli, coliflor, repollo, alcachofas, cebolla, productos lácteos, fibra y alimentos grasos. Y otros aspectos que influye son padecer el Síndrome del Intestino Irritable (SII), intolerancia a la lactosa, estreñimiento o cambios en la microbiota.