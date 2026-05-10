José Abellán, cardiólogo: "Una buena alimentación salva más vidas que las pastillas"

Nunca antes habíamos estado tan obsesionados con cuidarnos. La fiebre por el fitness y el bienestar mental ha calado hondo en la sociedad, logrando que cada vez más personas prioricen su salud por encima del estrés laboral o la rutina. Sin embargo, más allá de las modas estéticas del gimnasio, el verdadero motor que nos mantiene vivos y que más atención exige es, sin duda, nuestro sistema cardiovascular.

Para arrojar luz sobre cómo proteger realmente nuestro corazón, el reconocido cardiólogo José Abellán ha protagonizado un encuentro cercano con ciudadanos en la Biblioteca Regional de Murcia. A través de un vídeo compartido en su canal de YouTube, el especialista ha respondido a dudas reales de los asistentes, derribando de paso varios mitos médicos muy arraigados.

El fin del reposo: prohibido quedarse en el sofá tras un infarto

Durante la charla, uno de los asistentes compartió su experiencia personal: tras sufrir un infarto severo del que, milagrosamente, apenas le quedaron secuelas, le planteó al doctor la eterna duda de si era seguro o no retomar la actividad física.

La respuesta del cardiólogo es tajante. “Esos tiempos en los que el infartado tenía que hacer reposo se han acabado. Está proscrito, es antiguo; eso es de no estar actualizado. Es una medicina antigua”, explica.

Lejos de recomendar el sedentarismo, el especialista receta movimiento por prescripción médica “Lo que vemos ahora es que las personas que sufren un evento cardiovascular como un infarto lo que deben hacer es ejercicio regular que evite su riesgo de sufrir un evento cardiovascular”, complementa.

La sinergia vital: dieta, deporte y fármacos

Pero el deporte es solo una de las patas del taburete; la otra es lo que ponemos en el plato cada día. Para ilustrar la importancia del autocuidado, Abellán lanza una reflexión demoledora: "La alimentación salva más vidas que las pastillas".

No obstante, el médico se apresura a hacer un matiz crucial para evitar malentendidos peligrosos entre los pacientes: “No te estoy diciendo que tengas que dejar de tomar pastillas; eso sería un error porque el tratamiento farmacológico ha demostrado salvar vidas”, aclara.

El mensaje final del cardiólogo es la importancia de sumar fuerzas. “En un contexto de un buen estilo de vida, todo junto te hace disminuir al máximo tu riesgo de sufrir un evento cardiovascular”, concluye el experto, recordando que el mejor seguro de vida se empieza a firmar en el supermercado y no solo en la farmacia.