Laura Güemes, psicóloga, sobre cómo es realmente ir a terapia: "No te van a decir lo que tienes que hacer"

Dar el paso de acudir a terapia psicológica sigue siendo una decisión difícil para muchas personas. A pesar de que la salud mental ha ganado protagonismo en los últimos años, todavía persisten estereotipos que frenan a quienes necesitan ayuda.

Algunas personas creen que ir al psicólogo es un signo de debilidad, otras piensan que solo es necesario en casos graves y muchas simplemente no saben qué ocurre realmente en una consulta. La psicóloga Laura Güemes ha querido desmontar estas ideas y explicar cómo es de verdad iniciar un proceso terapéutico: "Ahí no te van a decir lo que tienes que hacer".

Según explica la especialista en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok @laura.gpsico, acudir a terapia es un acto de responsabilidad con el propio bienestar emocional. El objetivo no es recibir instrucciones sobre la vida, sino comprender los propios patrones de pensamiento y conducta.

Ir a terapia no siempre te hace sentir mejor al salir

Uno de los mitos más extendidos es que cada sesión debe dejar a la persona aliviada. Sin embargo, Güemes advierte que no siempre ocurre así. "A veces sales peor de lo que entras y es bueno", explica. La razón es que la terapia implica abordar temas que durante mucho tiempo se han evitado.

Según la psicóloga, ese malestar no significa retroceder, sino todo lo contrario. Es una señal de que se están trabajando aspectos profundos. El proceso terapéutico implica explorar emociones incómodas, revisar experiencias pasadas y cuestionar creencias, algo que puede resultar removido en determinados momentos.

El psicólogo no te dice lo que tienes que hacer

Otro error frecuente es pensar que el terapeuta dará instrucciones claras sobre qué decisiones tomar. Güemes insiste en que ese no es el papel del profesional. "Si buscas instrucciones claras para tu vida, no existen", afirma.

La función del psicólogo es acompañar, ofrecer herramientas y facilitar una nueva perspectiva. La persona es quien toma las decisiones y realiza los cambios. Este enfoque busca fomentar la autonomía y el autoconocimiento, en lugar de depender de consejos externos.

El cambio es silencioso y no siempre evidente

La psicóloga también subraya que los avances en terapia no suelen ser inmediatos ni espectaculares. "Avanzar no siempre se nota. No hay un clic en el que de repente digas ‘wow’", explica. En muchos casos, el cambio se produce de forma progresiva y casi imperceptible.

Según Güemes, la persona puede darse cuenta del progreso tiempo después, cuando reacciona de manera diferente ante una situación que antes le generaba malestar. Es un cambio gradual que se consolida con el tiempo.

Un proceso que no es lineal

La especialista también destaca que la terapia no sigue una línea recta. Habrá semanas de gran avance y otras en las que la persona sentirá que ha retrocedido. "Va a haber momentos en los que te sientas muy bien y otros en los que parezca que vuelves atrás, pero eso es parte del proceso", señala.

Esta montaña rusa emocional forma parte del trabajo terapéutico y no debe interpretarse como un fracaso. El progreso psicológico suele construirse con altibajos, reflexiones y aprendizajes continuos.

Cada vez más personas buscan ayuda psicológica

Los datos reflejan que acudir a terapia es una práctica cada vez más común. Según el Barómetro 2025 del Consejo General de la Psicología en España, el 21,2% de la población ha consultado a un profesional sanitario por problemas de salud mental o malestar emocional en el último año. La mayoría recibió atención en la sanidad pública, aunque una parte importante recurrió también a profesionales privados.

Las consultas se concentran especialmente entre jóvenes de 18 a 24 años, seguidos por los grupos de 35 a 44 y de 25 a 34 años, lo que indica una mayor normalización del cuidado psicológico en las generaciones más jóvenes.