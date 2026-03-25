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Los científicos prueban el primer fármaco contra la fatiga extrema de los trabajadores del turno de mañana: con él aguantaron más tiempo despiertos
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Los científicos prueban el primer fármaco contra la fatiga extrema de los trabajadores del turno de mañana: con él aguantaron más tiempo despiertos

Los médicos que trataron a los participantes en la investigación también observaron mejoras en el rendimiento y en la rutina diaria en general.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
Un trabajador descansa en el interior de la Fira de Barcelona tras el Mobile World Congress..EFE

Para millones de personas en todo el mundo, la jornada laboral comienza antes del amanecer. Lo que a menudo se percibe como una cuestión de motivación es, en realidad, una lucha contra el reloj biológico: quienes tienen que levantarse entre las tres y las siete de la mañana trabajan en contra del ritmo natural del sueño. Esto afecta la concentración, el rendimiento y la seguridad en el trabajo, provocando fatiga extrema y trastornos del sueño. Ahora, un nuevo fármaco busca aliviar la fatiga en estos trabajadores del turno de la mañana y los estudios iniciales sobre su efecto ofrecen una esperanza para todos aquellos que luchan a diario contra su reloj biológico, según ha publicado Focus.

Las alteraciones psicológicas y físicas resultantes suelen provocar el trastorno del sueño por trabajo en turnos, una grave alteración del ritmo circadiano. Sin embargo, el estudio clínico reciente, publicado en la revista  especializada NEJM Evidence,  muestra que pronto podría haber una solución. Los trabajadores del turno de mañana que tomaron solriamfetol estuvieron significativamente más alerta durante su jornada laboral que sus compañeros que tomaron un placebo.

El estudio incluyó a 78 personas que suelen empezar a trabajar muy temprano. Los resultados tras cuatro semanas fueron claros: los participantes que tomaron solriamfetol pudieron mantenerse despiertos durante más tiempo en las pruebas y reportaron menos fatiga durante su jornada laboral. Los médicos que los trataron también observaron mejoras en el rendimiento y en la rutina diaria en general.

No obstante, los investigadores advierten sobre la importancia de la cautela en el artículo científico publicado. El estudio duró sólo unas semanas e incluyó únicamente a adultos sanos. Los efectos a largo plazo y sus limitaciones aún no están claros. Según el instituto de investigación Mass General Brigham, de Massachusetts, en Estados Unidos, el equipo de investigadores está preparando un ensayo clínico de seguimiento para evaluar el solriamfetol como posible tratamiento para el trastorno del sueño por trabajo en turnos nocturnos.

Y es que cada vez más personas sufren de fatiga persistente y problemas para dormir. Se calcula que casi la mitad de la población reporta trastornos del sueño en muchos países, una tendencia que también se observa en otros países desarrollados. Los profesionales de la salud hablan de una auténtica "epidemia de fatiga" que afecta a todos los grupos de edad y que repercute cada vez más en la vida diaria de muchas personas.

Se considera que la causa principal es el estilo de vida moderno. El uso constante de pantallas, las cargas de trabajo excesivas y la sobreabundancia de estímulos hacen que el sueño se descuide cada vez más. A esto se suma la presión social por estar siempre disponibles y ser productivos. El resultado: se descuida el descanso, mientras que el agotamiento y la falta de sueño se convierten en una afección crónica para muchos.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
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Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

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