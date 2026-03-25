Los científicos prueban el primer fármaco contra la fatiga extrema de los trabajadores del turno de mañana: con él aguantaron más tiempo despiertos

Para millones de personas en todo el mundo, la jornada laboral comienza antes del amanecer. Lo que a menudo se percibe como una cuestión de motivación es, en realidad, una lucha contra el reloj biológico: quienes tienen que levantarse entre las tres y las siete de la mañana trabajan en contra del ritmo natural del sueño. Esto afecta la concentración, el rendimiento y la seguridad en el trabajo, provocando fatiga extrema y trastornos del sueño. Ahora, un nuevo fármaco busca aliviar la fatiga en estos trabajadores del turno de la mañana y los estudios iniciales sobre su efecto ofrecen una esperanza para todos aquellos que luchan a diario contra su reloj biológico, según ha publicado Focus.

Las alteraciones psicológicas y físicas resultantes suelen provocar el trastorno del sueño por trabajo en turnos, una grave alteración del ritmo circadiano. Sin embargo, el estudio clínico reciente, publicado en la revista especializada NEJM Evidence, muestra que pronto podría haber una solución. Los trabajadores del turno de mañana que tomaron solriamfetol estuvieron significativamente más alerta durante su jornada laboral que sus compañeros que tomaron un placebo.

El estudio incluyó a 78 personas que suelen empezar a trabajar muy temprano. Los resultados tras cuatro semanas fueron claros: los participantes que tomaron solriamfetol pudieron mantenerse despiertos durante más tiempo en las pruebas y reportaron menos fatiga durante su jornada laboral. Los médicos que los trataron también observaron mejoras en el rendimiento y en la rutina diaria en general.

No obstante, los investigadores advierten sobre la importancia de la cautela en el artículo científico publicado. El estudio duró sólo unas semanas e incluyó únicamente a adultos sanos. Los efectos a largo plazo y sus limitaciones aún no están claros. Según el instituto de investigación Mass General Brigham, de Massachusetts, en Estados Unidos, el equipo de investigadores está preparando un ensayo clínico de seguimiento para evaluar el solriamfetol como posible tratamiento para el trastorno del sueño por trabajo en turnos nocturnos.

Y es que cada vez más personas sufren de fatiga persistente y problemas para dormir. Se calcula que casi la mitad de la población reporta trastornos del sueño en muchos países, una tendencia que también se observa en otros países desarrollados. Los profesionales de la salud hablan de una auténtica "epidemia de fatiga" que afecta a todos los grupos de edad y que repercute cada vez más en la vida diaria de muchas personas.

Se considera que la causa principal es el estilo de vida moderno. El uso constante de pantallas, las cargas de trabajo excesivas y la sobreabundancia de estímulos hacen que el sueño se descuide cada vez más. A esto se suma la presión social por estar siempre disponibles y ser productivos. El resultado: se descuida el descanso, mientras que el agotamiento y la falta de sueño se convierten en una afección crónica para muchos.