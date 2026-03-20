Los médicos coinciden: el panga y la tilapia que venden en el super tienen un valor nutricional ínfimo y acumulan más contaminantes que otros pescados

Incluir pescado en la dieta, sobretodo el azul, aporta varios beneficios para la salud, como ácidos grasos Omega-3, vitaminas (A, D, E, B12) o minerales. Sin embargo, tal y como explica el doctor Rodrigo Arteaga, hay algunos peces que no son nada sanos de consumir. En concreto, el experto señala tres:

Panga: uno de los más cuestionados

El panga, originario del sudeste asiático, es probablemente el pescado que más polémica ha generado. Se cría de forma intensiva, principalmente en grandes ríos, lo que ha suscitado dudas sobre la calidad del agua en la que se desarrolla.

Aunque los productos que llegan a Europa pasan controles sanitarios, especialistas señalan que su valor nutricional es limitado, especialmente por su bajo contenido en grasas saludables como los omega-3. Además, su perfil nutricional es menos completo que el de otros pescados.

Tilapia: bajo contenido nutricional

La tilapia es uno de los pescados más consumidos del mundo y se produce en numerosos países. Su éxito se debe a su rápido crecimiento y facilidad de cría.

Sin embargo, al igual que ocurre con el panga, su alimentación en acuicultura influye en su composición nutricional, reduciendo su contenido en ácidos grasos beneficiosos. Aunque es una fuente de proteína, no destaca por su calidad nutricional frente a otras opciones.

Perca: menos polémica, aunque con algunos matices



La perca suele tener mejor fama en este ámbito, especialmente cuando procede de entornos controlados o pesca regulada. No obstante, también puede encontrarse en el mercado procedente de acuicultura o importación.

En estos casos, las dudas se centran en la trazabilidad y en las condiciones de producción, aunque en general su perfil nutricional puede ser algo más equilibrado que el de otras especies como el panga.

A pesar de todo ello, cabe destacar que no se trata de prohibir el consumo de estos peces, sino de revisar el origen, elegir productos certificados y diversificar la dieta.

Algunos beneficios de comer pescado: