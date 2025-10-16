Manuel Viso, médico, sobre el estado de salud: "Es mejor medirse a cintura que calcular el índice de masa corporal"

El autor de Supersanos, la guía definitiva para adoptar hábitos simples y efectivos, respaldados por la ciencia, desmonta mitos sobre la alimentación y defiende que vivir más y mejor es posible si asumimos que podemos decidir cómo queremos envejecer.

“Existen dos maneras de morirse: morirse enfermo o morirse sano. En nosotros está la elección.” Con esta contundente frase, el doctor Manuel Viso, médico experto en nutrición, gerontología y biología molecular, resume el mensaje central de su nuevo libro Supersanos.

Su propósito es ayudarnos a comprender que una vida larga y saludable no es fruto del azar, sino que depende, en gran medida, de las decisiones que tomamos cada día. Toda elección cotidiana, por pequeña que parezca, puede tener un impacto significativo en nuestra calidad de vida a largo plazo.

La medida que importa

Viso cuestiona la utilidad del clásico Índice de Masa Corporal (IMC) ––una fórmula que durante décadas se ha considerado el estándar para evaluar el peso saludable–– y plantea como referencia un método mucho más revelador: medirse la cintura con una cinta métrica.

“La cantidad de grasa abdominal es un indicador clave de nuestro estado de salud”, explica en una entrevista con el medio RAC1. “En hombres, una cintura superior a 94 cm aumenta el riesgo cardiovascular, y más de 102 cm supone un riesgo alto. En mujeres, el riesgo comienza a partir de 80 cm y se eleva por encima de 88 cm.”

Se puede evitar

Según datos de la Fundación Española del Corazón, cada hora mueren 13 personas en España por una enfermedad cardiovascular y el 80% de las muertes prematuras por enfermedad cardiovascular se podrían prevenir con hábitos de vida saludables.

Para Manuel Viso, el mensaje es claro: la salud no depende del azar, sino de nuestras elecciones diarias: “Tenemos que decidir cómo queremos llegar al final de la vida: ¿con limitaciones, conectados a una bombona de oxígeno, o disfrutando de los nietos y viajando sin dolor? En nosotros está la elección.”