María José Martínez Madrid, doctora en Fisiología: "Muchas personas prefieren dormir más profundo tomando magnesio, pero eso es subjetivo y no equivale necesariamente a más sueño profundo medido objetivamente"

"El suplemento del momento". Según informa El País, el magnesio es un cofactor enzimático capaz de influir en más de 300 reacciones fisiológicas. Muchos se han hecho eco de sus beneficios, y en los últimos meses se ha convertido en una especie de pildora mágica que "aparentemente sirve para todo". La Asociación Española de Complementos Alimenticios (Afepadi) estima que un 15% de los españoles lo consumió el año pasado.

Pero en España, uno de sus usos más habituales es "para dormir mejor". El medio confirma que entre las 300 reacciones que provoca el suplemento, algunas están relacionadas con neurotransmisores y hormonas asociadas a las funciones del sistema nervioso y muscular y, por tanto, el sueño. Algunas formas del producto como el glicinato de magnesio, se venden ya como "aliadas naturales" para el descanso.

Manuel de Entrambasaguas, coordinador del grupo de trabajo de Insomnio de la Sociedad Española de Sueño, en conversación con el periódico, apunta que "nos resulta más sencillo tomar un complemento alimenticio antes de analizar por qué no dormimos bien". "Observamos una mercantilización de la salud y la preferencia por respuestas simples y rápidas al abordar temas complejos", agrega.

"No hay una evidencia sólida"

"Varios estudios observacionales vieron que una mayor ingesta de magnesio en la dieta o mayores niveles de magnesio en sangre se asociaban a una mejor calidad de sueño", indica Iva Marques, directora científica del portal Nutriendo de la Academia Española de Nutrición y Dietética, en declaraciones al diario El País. Eso sí, "la relación causa-efecto no se puede establecer con estos estudios y en los ensayos controlados que existen en adultos los resultados son mixtos, no hay una evidencia sólida".

Además, la doctora insiste en que, en la actualidad, ninguna sociedad médica o científica está recomendando la suplementación de magnesio a la población general para facilitar el sueño.

La misma opinión la comparte María José Martínez Madrid, CEO de kronohealth, que en una conversación con el diario español insiste en la falta de evidencia científica en que tomar magnesio, cuando no existe déficit, haga que el sueño sea más profundo o de mayor calidad de forma generalizada.

"Muchas personas prefieren dormir más profundo o tener sueños más vívidos, pero eso es subjetivo y no equivale necesariamente a más sueño profundo o más REM medidos objetivamente. Los sueños vívidos pueden explicarse por múltiples factores y, sin registros objetivos de sueño, es difícil atribuirlos al magnesio", explica.