Markus, profesor de Microbiología: "Ni se te ocurra llevar el móvil al baño y luego meterte en la cama: es mucho más peligroso que dormir con ropa de la calle"

Seguro que más de una vez has oído recomendaciones como bajar la tapa del váter antes de tirar de la cadena o quitarte la ropa de la calle al llegar a casa. Son gestos simples, casi automáticos, que asociamos con una buena higiene. Sin embargo, en el día a día también pasamos por alto otros hábitos mucho más decisivos, y menos evidentes, que pueden marcar una diferencia real en la exposición a gérmenes.

Bajo esta premisa, Markus Egert, docente de Microbiología en la Hochschule Furtwangen (HFU) y especializado en higiene doméstica, ha vuelto a poner el foco en un gesto cotidiano que muchos pasan por alto: llevar el teléfono a todas partes, incluido el baño. Un hábito aparentemente inofensivo que, según advierte, puede resultar más problemático que otros que solemos evitar ya que facilita que los gérmenes pasen directamente de las manos a la cara y a la boca.

Markus es tajante a la hora de advertir sobre este hábito tan extendido. “Ni se te ocurra llevar el móvil al baño y luego meterte en la cama: es mucho más peligroso que dormir con ropa de la calle”, asegura en una entrevista con el medio Spiegel. Con esta frase, subraya que los objetos que usamos constantemente pueden concentrar bacterias y virus, y que el riesgo real está en los microbios que trasladamos sin darnos cuenta a través de nuestras manos y dispositivos electrónicos.

Una mujer usando su teléfono móvil en la cama. BAONA VIA GETTY IMAGES

Una buena higiene manual

En sus investigaciones sobre teléfonos móviles, el equipo de Markus concluyó ya en 2014 que las pantallas de estos dispositivos no eran tan “sucias” como dicta la leyenda negra, pero que sí reúnen algunos microorganismos potencialmente problemáticos. Por eso, insiste en la importancia de limpiar regularmente el móvil con paños de microfibra o toallitas con alcohol y mantener buenas prácticas de higiene manual.

A su vez, el experto ha señalado en otras investigaciones que los focos más preocupantes del hogar no siempre son los obvios. Un estudio publicado en Scientific Reports mostró que las esponjas de cocina pueden convertirse en auténticos guardianes microbianos, con enorme diversidad bacteriana, y que los desagües domésticos también concentran cargas muy altas. El trabajo concluía que estos objetos húmedos y de uso intensivo favorecen la colonización y la dispersión de bacterias por la cocina.

En definitiva, la advertencia de Markus deja claro cuál debería ser nuestra verdadera prioridad a la hora de mantener la higiene en casa. Dormirse con el móvil sucio puede ser un atajo perfecto para que los gérmenes lleguen a nuestra boca sin que nos demos cuenta. Por eso, concluye, pequeños gestos como limpiar el teléfono con regularidad y lavarse bien las manos antes de acostarse resultan verdaderamente efectivos para proteger nuestra salud.