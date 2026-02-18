Marta Marcè, nutricionista: "Tenemos que empezar cambiando el concepto de menopausia"

La nutricionista y experta en menopausia Marta Marcè propone un cambio de paradigma sobre cómo se percibe esta etapa en la vida de la mujer. Y es que, para Marcè, la menopausia no es solo un momento de cambios físicos o emocionales, sino una oportunidad para priorizar la salud y el bienestar, aprender a cuidarse y disfrutar de una etapa natural que, según ella, ha sido durante demasiado tiempo malinterpretada y estigmatizada.

Marcè, quien vivió la perimenopausia desde los 26 años a raíz de un cáncer de ovario, dedica su vida a ayudar a las mujeres a transformar la menopausia en un periodo de cuidado personal y prevención de enfermedades. “Se puede disfrutar de la menopausia o lo que podemos esperar es mitigar los efectos que tiene este periodo en la vida”, afirma, destacando que la clave está en la prevención y en aprender a adaptarse a los cambios del cuerpo y la mente.

Uno de los aspectos que la nutricionista enfatiza es la importancia de no obsesionarse con la báscula. “Cuando tú vas hacia la perimenopausia, la menopausia, el problema no está tanto en el acúmulo de grasa, que también; está en la pérdida de músculo. Entonces, son muchas mujeres que se obsesionan con que tienen que bajar un número de la báscula, pero el problema es que necesitan subirlo porque necesitan subir músculo”, explica Marcè.

En cuanto al ejercicio físico, Marcè recomienda que la base no sea solo caminar, sino también incorporar entrenamiento de fuerza. “Pasear está muy bien, pero no puede ser la base. Tenemos que entrenar fuerza. Y entrenar fuerza no es cualquier cosa. Lo ideal es entrenar con peso, fuerte y pocas repeticiones”, aconseja.

"Lo que no podemos hacer, de ninguna manera, es sacar los carbohidratos en este momento de la vida"

La nutrición también juega un papel esencial durante la menopausia. Marcè advierte sobre dietas muy restrictivas que eliminan carbohidratos, algo que puede empeorar los síntomas: “¿Qué pasa cuando estamos en perimenopausia, sobre todo ya en posmenopausia, y comimos muy poquillito dieta superrestrictiva? Tus síntomas de la menopausia, lo que hacen es subir y subir y subir. Lo que no podemos hacer, de ninguna manera, es sacar los carbohidratos en este momento de la vida”.

Marcè también destaca la importancia del orden de los alimentos y de ciertos nutrientes clave para la salud del cerebro y la piel y finalmente, recuerda que la menopausia es una etapa natural y valiosa: “Es una etapa maravillosa, como cualquier otra, muy larga. Y por lo tanto, tenemos que aprender a vivirla y a disfrutarla”.

Y es que, tal y como explica la experta, más allá de los cambios físicos y hormonales, la menopausia puede convertirse en un periodo de autoconocimiento, cuidado personal y bienestar integral.