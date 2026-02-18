Los funcionarios del Estado abren el camino a la jornada laboral de 35 horas y ya tiene fecha

En marzo es realidad la ansiada semana laboral de 35 horas pero solo para determinados funcionarios.

La jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) entrará en vigor previsiblemente en marzo, una vez sea aprobada de forma definitiva en la Mesa General de Negociación y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La medida reducirá la jornada actual de 37,5 horas a la semana y afectará a unos 250.000 empleados públicos, según la propuesta trasladada por el Ministerio de Función Pública a los sindicatos.

El acuerdo se ha abordado en la comisión técnica permanente de la Mesa General de Negociación de la AGE, paso previo a su aprobación formal. Si no hay cambios de última hora, la nueva instrucción de jornada y horarios se publicará antes de que termine el próximo mes y se aplicará ya en marzo.

¿A quién afecta la jornada de 35 horas en la AGE?

La modificación de la instrucción de jornada impactará en:

La Administración General del Estado (AGE).

(AGE). Entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social .

. Organismos públicos y agencias estatales.

y agencias estatales. Entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de la AGE.

En total, se calcula que la medida alcanzará a alrededor de 250.000 trabajadores públicos.

Sin embargo, el planteamiento actual excluye a varios colectivos:

Personal de las Fuerzas Armadas .

. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado .

. Instituciones Penitenciarias .

. Personal de instituciones y establecimientos sanitarios.

y establecimientos sanitarios. Docentes y personal de apoyo educativo dependientes de la AGE (incluidos Ceuta y Melilla).

Estas exclusiones han generado críticas sindicales. El sindicato CSIF ha reclamado que la norma tenga carácter básico y se aplique a todo el personal de la AGE sin excepciones. CCOO ha calificado la exclusión como un “verdadero escollo” para respaldar la propuesta.

UGT, por su parte, defiende la implantación inmediata y plantea que el personal de prisiones pueda incorporarse mediante una instrucción específica adaptada a sus turnos especiales.

¿Cuándo entra en vigor la jornada de 35 horas?

El calendario que manejan el Ministerio de Función Pública y las organizaciones sindicales apunta a marzo como fecha de aplicación efectiva.

El procedimiento será el siguiente:

Aprobación formal en la Mesa General de Negociación de la AGE (prevista para principios de marzo).

(prevista para principios de marzo). Emisión de resolución por parte de la Secretaría de Estado con las instrucciones detalladas.

por parte de la Secretaría de Estado con las instrucciones detalladas. Publicación en el BOE .

. Adaptación organizativa en cada departamento para garantizar la cobertura del servicio, especialmente en atención al público y turnos.

Desde finales de enero, el ministerio había comunicado a los sindicatos su intención de implantar la jornada reducida antes de que finalizara el primer trimestre del año. Aunque se advertía de la complejidad técnica del proceso, tras la última reunión todo apunta a que los plazos se cumplirán.

La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha defendido la medida como una punta de lanza para extender la reducción de jornada al conjunto de trabajadores del país. También ha lamentado que el Congreso rechazara hace menos de un año la reducción de la jornada máxima legal a 37,5 horas, al considerar que habría mejorado la salud laboral, la calidad del trabajo y la estabilidad del empleo.

El debate sobre la jornada laboral en España sigue abierto. Actualmente, la jornada máxima legal está fijada en 40 horas semanales, aunque en la práctica muchos convenios ya establecen límites inferiores. La AGE funciona desde 2012 con una jornada general de 37,5 horas tras el aumento aplicado durante la crisis económica.