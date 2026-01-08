Más proteína y lácteos y menos ultraprocesados: qué defiende la nueva pirámide alimenticia de EEUU y qué opinan los expertos

Estados Unidos le ha dado una vuelta a la clásica pirámide alimenticia y no sólo visualmente, como puede parecer —ahora la presenta con la cúspide abajo—, sino con nuevas recomendaciones dietéticas para la población, que pasan por comer más proteínas y tomar menos ultraprocesados.

Según estas directrices, que se actualizan cada cinco años, también se apuesta por la ingesta de tres lácteos al día y, en definitiva por comer 'comida real', o como también se dice, 'real food'.

A grandes rasgos, estas son las principales pautas que marca:

Qué dice sobre las proteínas

"Ponemos fin a la guerra a las proteínas", señala la Administración estadounidense en la página que ha habilitado para informar sobre esta pirámide invertida.

"Cada comida debe priorizar proteínas de alta calidad y ricas en nutrientes, tanto de origen animal como vegetal, acompañadas de grasas saludables provenientes de alimentos integrales como huevos, mariscos, carnes, lácteos enteros, frutos secos, semillas, aceitunas y aguacates", se detalla sobre este grupo de alimentos, que ocupa un lugar protagonista.

Cuánta fruta y verdura se recomienda al día

Se recomienda también consumir una amplia variedad de verduras y frutas enteras, "coloridas y ricas en nutrientes en su forma original, priorizando la frescura y el mínimo procesamiento". En concreto, aconsejan tres raciones de verdura al día y dos de fruta.

Qué tener en cuenta sobre los hidratos

Sobre los carbohidratos, alimentos situados en el pico inferior (es decir, los que no deberían ser la base de la alimentación del día a día), indican que "se recomiendan los cereales integrales".

"Priorice los cereales integrales ricos en fibra y reduzca significativamente el consumo de carbohidratos refinados y altamente procesados que sustituyen la nutrición real", exhortan.

Qué pasa con el alcohol

Hasta ahora, se indicaba como máximo diario de ingesta de alcohol una bebida para las mujeres y dos como tope en el caso de los hombres. Ahora se pasa a aconsejar limitar el consumo de alcohol, pero sin límites específicos.

Sí se aconseja evitarlo totalmente en casos lógicos, como los de embarazadas, personas que tengan problemas de adicción o quienes tengan que tomar medicamentos.

Cuál es la opinión de los expertos sobre la nueva pirámide

La Asociación Médica de Estados Unidos ha aplaudido estas nuevas pautas y ha destacado las nuevas recomendaciones sobre ultraprocesados, bebidas azucaradas y el exceso de socio, puesto que "propician enfermedades crónicas".

La Asociación Americana del Corazón ha recibido con "satisfacción" lo que marcan estas pautas en líneas generales, pero también ha expresado ciertas discrepancias.

"Nos preocupa que las recomendaciones sobre la sal, los condimentos y el consumo de carne roja puedan, inadvertidamente, llevar a los consumidores a exceder los límites recomendados de sodio y grasas saturadas, que son los principales impulsores de las enfermedades cardiovasculares", han expresado en un comunicado.

"Si bien las directrices destacan los lácteos enteros, la Asociación del Corazón fomenta el consumo de productos lácteos bajos en grasa y sin grasa, que pueden ser beneficiosos para la salud cardiovascular", recalcan.

"animamos a los consumidores a priorizar las proteínas vegetales, los mariscos y las carnes magras, y a limitar el consumo de productos animales ricos en grasa, como la carne roja, la mantequilla, la manteca de cerdo y el sebo, que se relacionan con un mayor riesgo cardiovascular", resalta la Asociación Americana del Corazón.

En un programa de PBS, Lindsey Smith Taillie, epidemióloga nutricional y codirectora del Programa Global de Investigación Alimentaria, ha valorado"el enfoque general de comer alimentos reales" como "excelente", y más en un país en el que la dieta se basa en ultraprocesados.

"Por otra parte, las directrices también contienen una serie de puntos, como la mayor recomendación sobre carne y productos lácteos y la eliminación de las directrices sobre el alcohol que son bastante preocupantes", ha opinado.

Smith desliza además una duda: "Lo que vemos al analizar a los científicos que elaboraron este informe es que la mayoría tiene vínculos financieros recientes con las industrias de la carne roja y los lácteos. Por lo tanto, nos planteamos la pregunta: ¿se basa esto realmente en evidencia científica o se trata básicamente de propaganda de la industria alimentaria proveniente del gobierno federal?".

Qué dicen las recomendaciones nutricionales vigentes en España

Desde 2022 están vigentes unas pautas nutricionales que en El HuffPost bautizamos como 'menos filete y más garbancete' y que son las siguientes: