Un estado de Estados Unidos hace historia al ser el primero del país en prohibir por ley los alimentos ultraprocesados

Los alimentos ultraprocesados suponen la mayor parte de la dieta de los adultos y los menores de edad en Estados Unidos, según un informe publicado en agosto de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). El estudio, realizado entre 2021 y 2023, revela que, en promedio, los ultraprocesados representan el 55% de las calorías ingeridas por los estadounidenses de todas las edades.

Sin embargo, la proporción en el consumo de estos alimentos —que están llenos de aditivos y azúcares, sal y grasas con alto contenido calórico— es más alta en la dieta de los menores de 19 años, hasta el 61,9%. Ante esto, en el estado de California la preocupación por la comida que se da a los menores ha llevado a que se tomen acciones reales.

El gobernador de Califonia, Gavin Newsom, firmó el pasado miércoles una legislación que elimina las comidas ultraprocesadas de las escuelas del estado, garantizando que los estudiantes reciban alimentos de calidad. La legislación, conocida como AB 1264, fue impulsada por el asambleísta Jesse Gabriel, demócrata por el Valle de San Fernando, y supone una regulación pionera en el país.

Con esta legislación, California define los alimentos ultraprocesado, algo que la mayoría de los países aún no han logrado. Además, exige que las autoridades de salud pública y los científicos determinen cuáles de estos alimentos son más perjudiciales para la salud humana, con lo que cualquier alimento ultraprocesado preocupante se eliminaría gradualmente de los suministros escolares, según ha publicado la CNN.

"Mientras en Washington se encargan informes y se debaten hipótesis, California está tomando la iniciativa con acciones decisivas", dijo Jesse Gabriel, el asambleísta demócrata de California que presentó el proyecto de ley, ante la prensa, según señaló el medio Mediafax. Se pronunció así en referencia al movimiento "Make American Healthy Again" (MAHA), liderado por el director del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy, Jr.

La Comisión MAHA prometió medidas decisivas sobre los alimentos ultraprocesados para agosto de este año. El informe final publicado en septiembre, sin embargo, solo prometió que el gobierno continuaría sus esfuerzos para definir estos alimentos. "Aquí en California realmente estamos haciendo lo que debemos hacer para proteger la salud de nuestros niños, y hemos estado haciendo esto mucho antes de que alguien hubiera oído hablar del movimiento MAHA", agregó Gabriel.