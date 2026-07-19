Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Ni el baño ni el pomo de la puerta: un microbiólogo confirma que la superficie con más gérmenes que tocas a diario es el datáfono del supermercado
Salud
Salud

Ni el baño ni el pomo de la puerta: un microbiólogo confirma que la superficie con más gérmenes que tocas a diario es el datáfono del supermercado

Un aparato que pasa por manos de cientos de personas cada día.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una mujer trabajando en un supermercado, en una imagen de archivo
Una mujer trabajando en un supermercado, en una imagen de archivoGunnar Svanberg Skulason / Portra vía Getty Images

A menudo damos por hecho que los lugares con más gérmenes son los más evidentes, como un baño público, el pomo de una puerta muy transitada o incluso el asiento del transporte público. Sin embargo, hay objetos que utilizamos casi a diario y pasan completamente desapercibidos, pese a estar en contacto con cientos de personas cada día. Uno de ellos está presente en cualquier supermercado y puede acumular muchos más microorganismos de los que imaginamos.

Lejos de lo que muchos podrían pensar, ese objeto no es otro que el datáfono donde introducimos el PIN al pagar con tarjeta. Según explica el microbiólogo Jason Tetro, conocido como The Germ Guy, se trata de una de las superficies de uso cotidiano con mayor capacidad para acumular y transmitir microorganismos, ya que pasa por las manos de decenas o incluso cientos de personas cada día, muchas de ellas sin una higiene adecuada.

Estos dispositivos reúnen las condiciones perfectas para favorecer la transferencia de microbios. “Para que puedas introducir el número PIN, tienes que ejercer presión, y la presión es suficiente para dejar una gran cantidad de microbios en tu mano”, explica Jason a HuffPost. Entre los patógenos que podrían encontrarse en estas superficies están virus respiratorios como la gripe o la COVID-19, además de bacterias asociadas a intoxicaciones alimentarias, como la Salmonella, si previamente alguien ha manipulado alimentos crudos.

Persona ingresando su número PIN en una máquina de tarjetas
  Persona ingresando su número PIN en una máquina de tarjetasGetty Images

Otras superficies con gérmenes

Los especialistas recuerdan que el datáfono no es el único foco de contaminación dentro del supermercado. Las asas de los carros y las cestas también acumulan una gran cantidad de gérmenes al ser manipuladas continuamente durante toda la jornada. “Es algo que la gente suele pasar por alto, porque no le dan importancia, porque están demasiado concentrados en comprar comida”, asegura Jason, aludiendo a la importancia de mantener una correcta higiene de manos.

Fuera del supermercado, otro de los grandes olvidados es el teléfono móvil. La gastroenteróloga Supriya Rao recuerda que este aparato acompaña a su propietario prácticamente a todas partes, desde el transporte público hasta el gimnasio o el baño, pero pocas personas lo limpian con frecuencia. Esto convierte al dispositivo en un almacén de microorganismos que puede volver a contaminar las manos una y otra vez.

Por todo ello, la recomendación de los expertos es, siempre que sea posible, optar por el pago sin contacto, utilizar gel hidroalcohólico tras manipular superficies compartidas y evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca antes de lavarse las manos. Aunque es imposible evitar el contacto con los gérmenes en la vida cotidiana, pequeños hábitos de higiene pueden reducir de forma considerable el riesgo de contraer infecciones respiratorias o gastrointestinales.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA SHEIN
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos