Ni el baño ni el pomo de la puerta: un microbiólogo confirma que la superficie con más gérmenes que tocas a diario es el datáfono del supermercado

A menudo damos por hecho que los lugares con más gérmenes son los más evidentes, como un baño público, el pomo de una puerta muy transitada o incluso el asiento del transporte público. Sin embargo, hay objetos que utilizamos casi a diario y pasan completamente desapercibidos, pese a estar en contacto con cientos de personas cada día. Uno de ellos está presente en cualquier supermercado y puede acumular muchos más microorganismos de los que imaginamos.

Lejos de lo que muchos podrían pensar, ese objeto no es otro que el datáfono donde introducimos el PIN al pagar con tarjeta. Según explica el microbiólogo Jason Tetro, conocido como The Germ Guy, se trata de una de las superficies de uso cotidiano con mayor capacidad para acumular y transmitir microorganismos, ya que pasa por las manos de decenas o incluso cientos de personas cada día, muchas de ellas sin una higiene adecuada.

Estos dispositivos reúnen las condiciones perfectas para favorecer la transferencia de microbios. “Para que puedas introducir el número PIN, tienes que ejercer presión, y la presión es suficiente para dejar una gran cantidad de microbios en tu mano”, explica Jason a HuffPost. Entre los patógenos que podrían encontrarse en estas superficies están virus respiratorios como la gripe o la COVID-19, además de bacterias asociadas a intoxicaciones alimentarias, como la Salmonella, si previamente alguien ha manipulado alimentos crudos.

Persona ingresando su número PIN en una máquina de tarjetas Getty Images

Otras superficies con gérmenes

Los especialistas recuerdan que el datáfono no es el único foco de contaminación dentro del supermercado. Las asas de los carros y las cestas también acumulan una gran cantidad de gérmenes al ser manipuladas continuamente durante toda la jornada. “Es algo que la gente suele pasar por alto, porque no le dan importancia, porque están demasiado concentrados en comprar comida”, asegura Jason, aludiendo a la importancia de mantener una correcta higiene de manos.

Fuera del supermercado, otro de los grandes olvidados es el teléfono móvil. La gastroenteróloga Supriya Rao recuerda que este aparato acompaña a su propietario prácticamente a todas partes, desde el transporte público hasta el gimnasio o el baño, pero pocas personas lo limpian con frecuencia. Esto convierte al dispositivo en un almacén de microorganismos que puede volver a contaminar las manos una y otra vez.

Por todo ello, la recomendación de los expertos es, siempre que sea posible, optar por el pago sin contacto, utilizar gel hidroalcohólico tras manipular superficies compartidas y evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca antes de lavarse las manos. Aunque es imposible evitar el contacto con los gérmenes en la vida cotidiana, pequeños hábitos de higiene pueden reducir de forma considerable el riesgo de contraer infecciones respiratorias o gastrointestinales.