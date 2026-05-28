Operación inédita en Europa: operan a un feto de una madre de 20 años con los intestinos fuera del cuerpo en España

Una intervención pionera en Europa. Un equipo de los hospitales Sant Joan de Déu y Clínic, en Barcelona (noreste de España), ha conseguido operar a un feto de 700 gramos en el vientre de su madre para resolver una malformación congénita que le provocaba que los intestinos se desarrollaran fuera de su cuerpo.

La malformación que sufría el feto, llamada gastrosquisis, es poco frecuente y consiste en que los intestinos salen de la pared abdominal, situada a la derecha del cordón umbilical, que no se cierra correctamente durante el embarazo. Por la gravedad del caso, el feto fue operado en el vientre de la madre en la semana 28 de gestación para evitar lesiones irreversibles en el bebé (quien se llama Thiago).

La cirugía se realizó en varias fases. Primero se preparó el abdomen del feto para facilitar la intervención y, posteriormente, en quirófano, se accedió al útero materno para recolocar el intestino dentro de la cavidad abdominal del bebé. Todo el procedimiento requirió una coordinación extrema, ya que la intervención implicaba al mismo tiempo a la madre y al feto. "La experiencia fue abrumadora en el inicio, pero ahora estamos muy contentos con el resultado de la cirugía y cómo salió todo con el bebé", ha señalado la madre, Maria Camila.

El bebé se encuentra fuera de peligro

Los médicos que seguían el embarazo de la madre, de 20 años, detectaron la malformación en una ecografía en la semana 20 de gestación. El bebé nació semanas después por cesárea y, aunque tuvo que ser alimentado de forma asistida en los primeros días, su recuperación ha sido positiva y actualmente evoluciona con normalidad.

El caso supone un avance en la medicina fetal en Europa, ya que este tipo de intervenciones solo se habían realizado en contadas ocasiones fuera del continente. BCNatal es un consorcio público integrado por los hospitales catalanes Sant Joan de Déu y el Clínic, referente en obstetricia y medicina fetal.

La gastrosquisis es una anomalía rara que ocurre aproximadamente en tres y cuatro casos cada 10.000 nacimientos y en España se situaría en unos 120 casos al año. Este caso se trata de un subgrupo llamado gastrosquisis compleja, una de las más complicadas que representan un 15 o 20% de todas.