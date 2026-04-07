Rafael Navas, experto en longevidad, da la clave: "La longevidad no empieza en una pastilla, empieza en tus hábitos"

Durante el último siglo, la esperanza de vida ha aumentado en más de 30 años, y sin duda, es un cambio que está transformando la sociedad. Antes, alcanzar los 90 o incluso los 100 años era algo excepcional, pero ahora se está se está convirtiendo en algo cada vez más habitual.

Los datos reflejan esta tendencia ya que actualmente hay casi 10 millones de ciudadanos españoles de 65 o más años. Esto supone un 20,17% de la población. Además, según el INE, se prevé que este segmento de la población superará en 2024 los 15,9 millones y representará el 32,08% de la población. Este aumento no solo implica vivir más tiempo, sino hacerlo con mejor salud, algo que los especialistas definen como "envejecimiento saludable".

La diferencia entre vivir más y vivir mejor

Según los expertos, la longevidad no depende únicamente de la genética aunque esta influya en un 55%, según un recién estudio. El entorno y los hábitos construidos a lo largo de la vida juegan un papel decisivo.

Las diferencias entre regiones europeas son un gran ejemplo: los bebés nacidos en la Comunidad de Madrid tienen una expectativa de vida más de una década superior a la de algunas regiones de Bulgaria, Francia o Hungría, donde la media se sitúa entre 73,9 y 75,1 años. En Catalunya, por ejemplo, la media alcanza los 84,3 años.

Estas variaciones demuestran que factores como la alimentación, el estilo de vida, el acceso a servicios sanitarios o la vida social influyen directamente en la longevidad. En este contexto, cada vez más especialistas insisten en que la clave no está en soluciones rápidas, sino en hábitos sostenidos.

Los cinco pilares de la longevidad

El experto en longevidad Rafael Navas ha resumido esta idea en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@dr.rafaelnavaslongevity), donde advierte de que "la longevidad no empieza en una pastilla, empieza en tus hábitos". Según explica, existen cinco pilares fundamentales que determinan cómo envejecemos.

El primero es la nutrición. Navas subraya que no solo importa qué se come, sino también cuándo se come. El segundo pilar es la actividad física, que define como "la mejor medicina preventiva que tenemos hoy". El ejercicio regular, incluso de intensidad moderada, se asocia a menor riesgo de enfermedades crónicas y mejor calidad de vida.

El tercer pilar es el sueño. El especialista destaca que dormir bien es uno de los factores más influyentes en la energía diaria y la salud cerebral a largo plazo. El cuarto elemento, a menudo olvidado, es la conexión humana. "Sorprendentemente, es el mayor predictor de longevidad", afirma. Sentirse útil, acompañado y socialmente conectado se relaciona con menor mortalidad y mejor salud mental.

El quinto pilar son los fármacos y terapias emergentes. Aunque reconoce su potencial futuro, Navas insiste en que estos avances serán solo un refuerzo y nunca sustituirán los hábitos básicos.

Un cambio de mentalidad

La longevidad ya no se entiende solo como una cuestión médica, sino como un enfoque integral del bienestar. Cada vez más personas buscan solo vivir más, y hacerlo bien, con autonomía, energía y buena salud.

En este sentido, la clave estaría en empezar cuanto antes. Los hábitos acumulados a lo largo de la vida marcan la diferencia en la edad adulta ya que forman una base que ningún tratamiento puede reemplazar. "Si fallas en estos cinco pilares, ningún fármaco te va a salvar", advierte Navas.