Soy técnica en nutrición y este alimento está en la merienda de mis hijos el 80% de las veces
Esta experta resalta que aunque la fruta debe ser la base de las meriendas infantiles, el equilibrio está en sumarle proteínas, hidratos de calidad y grasas saludables.

Unos niños comiendo sandía en la playa.Getty Images

Cuando hablamos de las meriendas para los niños, a muchos padres les asalta la duda: ¿qué les doy para que sea saludable, práctico y que además se lo coman? "La respuesta corta es fruta", responde la técnica superior en Nutrición y Dietética Ana Luzón.

"La fruta aparece en la merienda de mis hijos más del 80% de los días", afirma esta experta. ¿Por qué?: "Porque es accesible, variada, colorida y aporta fibra, vitaminas, minerales y agua. Pero, sobre todo, porque quiero que entiendan que la fruta no es un “castigo saludable”, sino una parte normal y apetecible de su alimentación".

Ahora, cás allá de la fruta, se puede conseguir "equilibrio y flexibilidad" también, añade la técnica en dietética. "La fruta suele ser la primera opción, pero no la única. La idea de fondo es la misma que con cualquier comida: buscar un equilibrio entre hidratos de carbono, proteínas y grasas saludables", explica.

Y menciona varias alternativas, por ejemplo: "Fruta más yogur natural más un puñado de frutos secos; plátano con crema de cacahuete y copos de avena, o pera troceada con queso fresco y unas tostadas integrales. "De esta forma, evitamos meriendas exclusivamente azucaradas y aportamos saciedad, energía y nutrientes que sostienen el crecimiento y la concentración", añade.

Otro aspecto que resalta esta especialista es la importancia de darles voz a los niños, es decir, "implicarles y dejarles elegir. "Es punto clave. No se trata de imponer diciéndoles 'esto es lo que hay', sino de ofrecer opciones dentro de un marco saludable. Por ejemplo con frases como: ¡Hoy tenemos manzana, plátano o mandarinas. ¿Cuál prefieres para tu merienda?'; '¿Quieres tus galletas con un vaso de leche o con un puñado de almendras?'. Y este gesto sencillo les ayuda a "sentir autonomía, confiar en sus señales de apetitoy construir una relación positiva con la comida", afirma Luzón.

¿Y qué pasa cuando te piden o te planteas darles galletas o snacks? "Aquí quiero ser clara", contesta Ana Luzón: "Incluir de vez en cuando unas galletas con fruta y frutos secos no es un problema, al contrario. El peligro no está en una galleta puntual, sino en educar con mensajes de prohibición o culpa que, a la larga, pueden abrir la puerta a una mala relación con la comida y a posibles trastornos de la conducta alimentaria (TCA).

"Un niño que aprende que 'las galletas son malas y no se pueden comer nunca' es más propenso a la ansiedad y al atracón cuando las tenga a su alcance. En cambio, si las galletas forman parte de la alimentación de manera puntual, normalizada y combinadas con otros alimentos, se convierten en algo neutro, sin carga emocional", aclara.

Así, que, en conclusión, "la fruta puede y debe ser la base de las meriendas infantiles, pero el equilibrio está en sumar proteína, hidratos de calidad y grasas saludables". "Implicarles y darles a elegir fortalece su autonomía y previene la lucha en la mesa, no se trata de criar niños que coman 'perfecto', sino de que crezcan con una relación sana y flexible con la comida". Porque, al final, "más que lograr que merienden exactamente lo que nosotros queremos, lo importante es que aprendan a escucharse, a disfrutar y a confiar en que la alimentación no es un campo de batalla, sino un aliado para crecer y vivir con energía", destaca esta técnica en dietética.

