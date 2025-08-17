Soy técnica en nutrición y siempre me llevo estos 'snacks' para un día de playa

El hummus es un tentempié ideal para llevar a la playa y tomarlo con palitos de zanahoria.

La playa invita a relajarse, disfrutar del sol y el mar… pero también es un lugar donde la alimentación puede pasar a un segundo plano. "Cuando pasamos muchas horas fuera de casa, tener a mano pequeños tentempiés saludables ayuda a mantener la energía y evitar opciones improvisadas menos nutritivas", resalta la técnica superior en Nutrición y Dietética Ana Luzón. "Eso sí, en verano y con altas temperaturas, la seguridad alimentaria es clave: no todos los snacks son seguros de llevar sin refrigeración", añade.

Esta experto advierte de que “un snack no sustituye a una comida completa, pero puede salvarnos de un bajón de energía y ayudarnos a llegar a la siguiente comida sin exceso de hambre” y enumera seis tipos de snacks seguros y prácticos para llevar a la playa que nos ayudarán a organizarnos.

El primero es fruta fresca entera o cortada en el momento. "Manzana, uva, melocotón o paraguayo aguantan bien fuera de la nevera unas horas. Si quieres llevar melón, sandía o piña cortados, usa nevera portátil con acumuladores de frío y consúmelos en las primeras 2 o 3 horas", recomienda.

También están los "frutos secos naturales o tostados sin sal, como las almendras, nueces, anacardos o pistachos, que aportan saciedad, grasas saludables y no requieren refrigeración", resalta esta experta.

En tercer lugar, propone l"as tortitas de arroz o maíz con crema de frutos secos en monodosis, con ellas evitamos el contacto con la arena y el calor no las estropea fácilmente", añade Luzón. Y en cuarto menciona el "hummus en formato individual, acompañado de palitos de zanahoria o pepino: sólo si puedes mantenerlos fríos; mejor en tarritos pequeños y consumir pronto", sugiere la técnica en dietética.

Las dos últimas ideas que nos propone son el "queso curado en tacos, que aguanta mejor el calor que quesos frescos o tiernos, pero aun así conviene protegerlo del sol directo, y las barritas de avena o dátil caseras, siempre que estén bien compactas y sin ingredientes lácteos frescos".

En cuanto a sus consejos para conservarlos de forma segura, Ana Luzón propone que "usemos una nevera portátil pequeña o bolsa térmica con acumuladores de frío, guardemos los snacks a la sombra y lejos del sol directo, evitemos llevar productos con huevo, mayonesa, marisco o lácteos frescos si no puedes refrigerarlos y, finalmente, planifica la cantidad para que no sobre comida que haya estado expuesta al calor varias horas".

Y acaba esta especialista recordando que, en los días de calor extremo, "la clave es priorizar alimentos resistentes a las altas temperaturas y consumir los perecederos cuanto antes".