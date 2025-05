Soy técnica en nutrición y te desvelo los alimentos que puedes comer aunque estén caducados

Tirar comida genera un impacto ambiental, económico y social enorme. Y uno de los motivos más frecuentes de este desperdicio "es la confusión entre fecha de caducidad y fecha de consumo preferente", destaca la técnica superior en Nutrición y Dietética Ana Luzón. "Como nutricionista, a menudo tengo que explicar esta diferencia en consulta, porque conocerla puede ayudarte a ahorrar y a comer con seguridad, porque no es lo mismo un alimento `caducado´ que `pasado de fecha´", matiza. Y a continuación explica esta diferencia.

"La fecha de caducidad aparece en alimentos muy perecederos (como carnes, pescados frescos o lácteos sin tratar). Una vez pasada, no deben consumirse, ya que pueden representar un riesgo microbiológico", señala esta experta. Pero otra cosa es la "fecha de consumo preferente": "Ésta indica hasta cuándo el alimento mantiene sus propiedades óptimas de sabor, textura o aroma, pero no implica riesgo para la salud si el producto ha sido bien conservado. Es muy frecuente en conservas, cereales, legumbres, galletas, pastas, etcétera", añade Luzón

Respecto a los alimentos que puedes comer incluso si ha pasado su fecha de consumo preferente (siempre que huelan y se vean bien), la técnica en dietética menciona una lista de siete tipos de alimentos. El primero son los yogures y lácteos pasteurizados. "Si han estado refrigerados y el envase está intacto, los yogures pueden consumirse unos días después de la fecha. Su acidez natural inhibe el crecimiento de bacterias peligrosas", resalta la nutricionista.

En segundo lugar están la pasta, arroz y legumbres secas, "que duran años si se conservan en lugar fresco y seco", añade, "con el tiempo pueden perder algo de textura, pero no representan un peligro". También están las conservas en lata o en tarro: "Mientras el envase no esté hinchado, abollado o oxidado, pueden consumirse tiempo después de su fecha. Revisa el olor y la apariencia al abrir", recomienda Luzón.

También se encuentran entre estos alimentos las galletas, pan de molde y cereales, que "pueden ponerse algo rancios o perder textura, pero no son peligrosos si no tienen moho visible ni olor extraño"; el chocolate, "que, aunque le salga una capa blanca (por cambios de temperatura), sigue siendo seguro, ya que esa capa es grasa cristalizada, no moho, y las especias y hierbas secas, "que pierden aroma con el tiempo, pero no son peligrosas. Puedes seguir usándolas aunque hayan pasado su fecha", destaca la nutricionista.

Y, finalmente, menciona "los aceites vegetales, excepto los de semillas con bajo punto de humo", puntualiza. "Si no huelen rancio, pueden usarse. Guárdalos al abrigo de la luz y el calor para alargar su vida útil", aclara.

En cuanto a cuándo no deberías arriesgarte a consumir estos alimentos, Ana Luzón da también varios consejos: "Evita consumir alimentos caducados, en primer lugar, si son carnes, pescados, huevos o productos refrigerados de origen animal con fecha de caducidad, no de consumo preferente. En segundo lugar, si el envase está hinchado, dañado, con óxido o mal olor. En tercero, si hay presencia de moho (excepto en quesos curados con mohos específicos, como el roquefort) y, en cuarto, si han sido mal almacenados (sin refrigeración si la necesitaban)".

En conclusión, resalta esta experta, debes "tener claro qué alimentos puedes consumir aunque estén “caducados” (en realidad, con la fecha de consumo preferente pasada) es una herramienta para cuidar tu salud, tu economía y también el planeta, porque una cocina informada es una cocina más sostenible", añade.