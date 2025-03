Un experto en longevidad desconcierta con esta bebida alcohólica: "Puede sumarte años de vida"

Ningún consumo de alcohol es seguro y en eso coinciden y advierten numerosos estudios e investigaciones médicas en los últimos años. Ahora bien, estas conclusiones siempre intentan ser rebatidas y aún hay quienes defienden que un consumo moderado de vino puede tener efectos positivos en nuestro organismo. Es el caso de Dan Buettner, el gurú de la longevidad americano, que avala que una copa de vino tinto al día podría ser beneficiosa.

"El consumo moderado de vino tinto es un hilo común en las Zonas Azules, donde muchas personas viven más de 90 sin enfermedades crónicas. Aunque algunos estudios advierten contra el alcohol, la investigación también muestra que los bebedores moderados de vino tienden a tener menor mortalidad cardiovascular y una esperanza de vida más larga. Si disfrutas de una copa diaria de vino tinto de alta calidad, puede que no sólo agregue a tu calidad de vida, sino que también podría añadir a tus años", afirma en sus redes sociales el investigador.

Dan Buettner lleva tiempo investigando el estilo de vida y los condicionantes ambientales de aquellas zonas del mundo con una esperanza de vida más alta y con mayor número de personas que superen los 100 años. Estos lugares, a los que denomina Zonas Azules, son la isla de Cerdeña (Italia), Okinawa (Japón), Loma Linda (California), Icaria (Grecia) y Nicoya (Costa Rica).

El investigador pone en duda los estudios que recomiendan la abstinencia total: "No se los o me lo creo”. "He visto una encuesta que mostraba que más del 90 % de las personas mayores de 90 años de las zonas azules beben vino todos los días. Y, por cierto, la mayoría de ellas suele llegar a los 100 años sin enfermedades crónicas", afirma. Aunque hace algunas puntualizaciones: solo 'defiende' la ingesta de vino, de buena calidad y en cantidades moderadas, nunca más de dos copas al día.

“Ciertamente, si no bebe ahora, no empiece. Pero si disfruta de una copa de vino tinto de alta calidad todos los días, creo que está mejorando su calidad de vida y, probablemente, su longevidad”, concluye.