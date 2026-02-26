Rusia construye 38 búnkeres gigantes a menos de 100 kilómetros de Polonia: un experto en defensa advierte de que "se están preparando para una posible guerra"

Rusia vuelve a moverse en terrenos de alto voltaje con su enésima maniobra militar. Esta vez, el régimen de Putin está preprarando 38 complejos de búnkeres de grandes dimensiones a apenas 100 kilómetros de su frontera con Polonia. Y no es la primera vez que Moscú inquieta al país de Europa oriental, que es un actor clave por ser miembro de la UE y de la OTAN.

Estos emplazamientos secretos se estarían utilizando para almacenar, con vocación de futuro, armas nucleares, misiles y municiones, como detalla la publicación holandesa Pointer.

En total son 94 los emplazamientos militares bajo tierra o al menos escondidos localizados por el medio holandés, pero son especialmente relevantes los ubicados en el enclave estratégico de Kaliningrado, territorio ruso rodeado por Polonia en gran parte de su extensión.

El enésimo aviso

Que Rusia esté armándose con elementos del máximo nivel tecnológico y de la máxima potencia militar, incluidos "modernos sistemas de guerra electrónica" es un aviso de lo que puede venir. Así lo apunta, al menos, Patrick Bolder, investigador del Centro de Estudios Estratégicos de La Haya.

Para Bolder, Moscú "claro que no dice 'invadiremos Letonia con esta unidad ese día', pero la expansión de los depósitos de municiones, las bases de lanzamiento, etc., indica que los preparativos están en marcha". Y se sumarían a numerosas incursiones en espacios aéreos ajenos, ataques híbridos y amenazas veladas por parte de Putin y su Gobierno a países europeos.

De las decenas de búnkeres bajo el radar de la inteligencia europea, al menos tres están destinadas a servir como posibles depósitos de armas nucleares, prosigue el experto holandés, que complementa con el descubrimiento de 26 aeródromos modernizados.

No es una cuestión exclusiva de las 'fronteras con Polonia'. En Asipovichy, en plena Bielorrusia, el ejército ruso cuenta con una moderna base militar. Las imágenes satelitales han confirmado la construcción de otro búnker, una gran antena, una plataforma ferroviaria y numerosas vallas adicionales.

"Esto probablemente indica el almacenamiento de armas nucleares [porque] este es exactamente el tipo de búnker que uno esperaría para ese propósito", remata Patrick Bolder. Añade haber localizado estructuras similares en Múrmansk, a unos 150 kilómetros de la frontera con Noruega.